Komu przysługuje emerytura z KRUS?

Osoby posiadające gospodarstwa rolne podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Po spełnieniu konkretnych warunków przysługuje im prawo do emerytury rolniczej.

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny , gdzie wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat,

, gdzie wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Prawo do emerytury rolniczej uzyska więc osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej, będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu.

Ile wynosi emerytura rolnicza?

W 2023 roku podstawowa emerytura rolnicza wynosiła 1429,60 zł brutto. W podstawowe wersji "na rękę" rolnik otrzymywał więc 1215,30 zł. Świadczenie z KRUS ustalane jest jednak na podstawie aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, obliczanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okres pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W praktyce oznacza to więc, że im wyższa kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek, tym wyższa emerytura rolnicza. Jak podaje w statystykach Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, liczba emerytur i rent wypłacanych z funduszu emerytalno-rentowego wynosiła we wrześniu 2023 roku 970 398, zaś przeciętne świadczenie opiewało na 1788,86 zł brutto. Emeryci i renciści mogą jednak zacierać ręce. W przyszłym roku ich konta zasilą bowiem dodatkowe pieniądze.

Emerytura rolnicza 2024. Co się zmieni?

Zapowiedzi rządu odnośnie kolejnej waloryzacji emerytur dają byłym rolnikom nadzieję. Wkrótce kwota świadczenia będzie bowiem wyższa. Ustawa budżetowa sugeruje podwyższenie wartości świadczeń brutto o 12,3 proc.

Zdjęcie Emerytura rolnicza 2024. Ile wyniesie świadczenie wypłacane gospodarzom? / 123RF/PICSEL

Podwyżka, będąca następstwem corocznej waloryzacji rentowo-emerytalnej, odbywa się każdorazowo 1 marca nowego roku. Od tego dnia, zgodnie z wskaźnikami, najniższa emerytura rolnicza wzrośnie do 1605,44 zł brutto. Oznacza to, że świadczeniobiorca dostane "na rękę" około 180 złotych więcej, niż dotychczas.

To jednak nie koniec. Zgodnie z zapowiedziami, emerytów czekać będzie jeszcze druga waloryzacja świadczenia. Jej szczegóły nie są na razie znane, jednak zgodnie z wstępnymi informacji może przypaść ona na wrzesień lub październik. Jak wylicza Fakt, druga waloryzacja mogłaby wynieść 2 proc., co oznacza wzrost emerytury podstawowej do kwoty 1637,55 zł brutto. Oznacza to, że na konto byłych rolników wpływać może co najmniej o 33 złote "na rękę" więcej.

