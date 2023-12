Spis treści: 01 Grudzień 2023 - limity dorabiania do emerytury

02 Styczeń 2024. Prawo do emerytury pomostowej

03 Luty 2024 - zwrot podatku

04 Marzec 2024 - rekordowa waloryzacja, a także zmiany w 500 plus dla seniorów

05 Kwiecień 2024 r. Trzynastki dla wszystkich seniorów

06 Maj 2024 r. Ostatni moment na powiadomienie ZUS o przychodzie

07 Wrzesień 2024 r. Nowe emerytury stażowe dla nauczycieli

08 Październik 2024 r. - ostatnia szansa na czternastki

Grudzień 2023 - limity dorabiania do emerytury

Seniorzy, którzy postanowili skorzystać z możliwości wcześniejszego pójścia na emeryturę, muszą pamiętać, że od 1 grudnia mają zmienić się limity dorabiania do świadczenia podstawowego. Jest to bardzo istotne, ponieważ osoby, które dorabiają do emerytury, w przypadku przekroczenia określonych kwot, narażają się na obniżenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. Takie limity zmieniają się co trzy miesiące.

Obecnie pozwalają one emerytom dorabiać 5036,50 zł miesięcznie brutto bez ryzyka utraty części świadczenia. Uzyskanie przychodów, które przekraczają 9353,50 zł, skutkuje utratą całego świadczenia.

Reklama

Zobacz również: Zastrzyk gotówki w grudniu. Skorzysta jedna grupa emerytów

Styczeń 2024. Prawo do emerytury pomostowej

1 stycznia 2024 mają wejść w życie nowe przepisy, które poszerzą prawo do emerytury pomostowej. Osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 r., będą miały szansę skorzystać z wcześniejszej emerytury.

Zdjęcie Nowe przepisy poszerząją prawo do emerytury pomostowej / vivoo / 123RF/PICSEL

Luty 2024 - zwrot podatku

Ministerstwo Finansów udostępni wypełnione PIT-y 15 lutego. Takie deklaracje wystarczy zaakceptować, korzystając z usługi Twój e-PIT. Dzięki temu seniorzy otrzymają zwrot z nadpłaconego podatku z trzynastek i czternastek. Emeryci, których świadczenia w 2023 r. nie przekroczyły 30 tys. zł, mogą otrzymać zwrot podatku do 400 zł.

Z kolei ci, którzy dorabiają do emerytury, do końca lutego będą musieli poinformować ZUS o swoich dochodach z 2023 r. Zaświadczenia o przychodach dostarcza się na podstawie dokumentów od pracodawcy. Należy dostarczyć je do oddziału ZUS, który wypłaca nam emeryturę.

Zobacz również: Nie każdy senior wie o tym dodatku. Można podreperować domowy budżet

Marzec 2024 - rekordowa waloryzacja, a także zmiany w 500 plus dla seniorów

1 marca 2024 zostanie przeprowadzona rekordowa waloryzacja emerytur, szacowana na 12,3 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z 1558,44 zł brutto do nawet 1783,82 zł brutto. Również 1 marca przyszłego roku podniesiony zostanie również próg w programie 500 plus dla niesamodzielnych, co może skutkować wzrostem progu z 2157,80 zł do 2423,21 zł brutto.

Kwiecień 2024 r. Trzynastki dla wszystkich seniorów

W kwietniu 2024 roku zostaną wypłacone trzynastki. Otrzymają je wszyscy seniorzy, którzy na dzień 31 marca, będą mieli prawo do wypłaty emerytury. Dodatkowe świadczenie wyniesie tyle samo, co minimalna emerytura, co oznacza, że po waloryzacji będzie to prawdopodobnie kwota 1783,82 zł. Pamiętajmy jednak, że o ile nowy rząd nie wprowadzi żadnych zmian w przepisach, od trzynastki potrącone zostaną zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

Zdjęcie Trzynastkę otrzymają wszyscy emeryci, którzy na dzień 31 marca, będą mieli prawo do wypłaty emerytury / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Ostrzeżenie przed fałszywą informacją w sprawie 800+. ZUS wydał komunikat

Maj 2024 r. Ostatni moment na powiadomienie ZUS o przychodzie

W maju 2024 pojawi się ważny termin, o którym nie mogą zapomnieć osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Do 31 maja będą musiały powiadomić ZUS o dochodach z okresu od 1 marca 2023 r. do 28 lutego 2024 r. Takie zaświadczenia o dochodach, wystawiane przez pracodawcę, należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca nam emeryturę.

Wrzesień 2024 r. Nowe emerytury stażowe dla nauczycieli

Od 1 września zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące emerytur dla nauczycieli. Będą one dotyczyć tych, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r. na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego.

Warunkiem skorzystania z tej formy wcześniejszej emerytury jest posiadanie udokumentowanego okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, z czego minimum 20 lat musi przypadać na "pracę przy tablicy". W przyszłym roku uprawnione do tej formy świadczenia będą osoby urodzone przed 1 września 1966 r.

Zdjęcie Szykują się nowe emerytury stażowe dla nauczycieli / ZOFIA BAZAK / East News

Październik 2024 r. - ostatnia szansa na czternastki

Przed końcem października nowy rząd musi ustalić rozporządzenie określające termin i kwotę czternastki na rok 2024. Jeśli obecne zasady nie ulegną zmianie, pełną kwotę czternastki otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Dla tych z wyższymi świadczeniami zastosowana zostanie zasada złotówka za złotówkę. Maksymalna kwota czternastki będzie równa minimalnej emeryturze, co prawdopodobnie wyniesie 1783,82 zł.