Istnieją rośliny, które w jednym miejscu są w stanie rozwijać się i kwitnąć przez długie lata. Jak wygląda sytuacja w tym przypadku? Musisz nastawić się na to, że celozja jest rośliną jednoroczną . Znana również jako grzebionatka i koguci grzebień, w naturze występuje na tropikalnych terenach Azji oraz Afryki.

Roślina kiepsko reaguje na spadki temperatury poniżej 5 °C. Na jej korzyść przemawia jednak fakt, że na terenie naszego kraju celozja jest w stanie obficie kwitnąć od maja lub czerwca do pierwszych przymrozków. Typowym gatunkiem, najczęściej wybieranym przez polskich ogrodników, jest celozja srebrzysta. Godne uwagi są także celozja pierzasta i grzebieniasta.

Czas na krótką charakterystykę celozji. Roślina jest w stanie osiągnąć do 50 centymetrów wysokości. Cechuje się eliptycznymi liśćmi o intensywnie zielonej barwie. Ogrodnicy czekają przede wszystkim na widok efektownych kwiatostanów w kolorze białym, żółtym, pomarańczowym, różowym, czerwonym, bordowym lub fioletowym . Zdarzają się również egzemplarze wielobarwne.

Druga kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, to stanowisko dla celozji. Nie lubi przeciągów, więc zadbaj o to, by doniczka z rośliną stanęła na balkonie w zacisznej lokalizacji, osłoniętej od wiatru. Poradzi sobie w miejscach słonecznych i półcienistych.