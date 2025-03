Brokuł, znany również jako kapusta szparagowa to warzywo bogate w liczne składniki odżywcze, które nie pozostają bez wpływu na zdrowie. Wśród najważniejszych właściwości brokułów wymienić można wysoką zawartość witamin i minerałów. Zielone warzywa są źródłem witaminy C, witaminy K, kwasu foliowego oraz potasu. Dzięki temu wspierają układ odpornościowy, korzystnie wpływają na krzepliwość krwi i regulują ciśnienie.

Wysoka zawartość błonnika skutkuje poprawą trawienia i stanu jelit, a także stanowi wsparcie dla regulowania poziomu cukru we krwi. Brokuły zawierają związki takie jak sulforafan, które działają ochronnie na komórki organizmu, pomagając w walce z wolnymi rodnikami. Co więcej, brokuły cechuje niska kaloryczność , więc warzywa stanowią doskonały składnik diety odchudzającej .

Gotowane brokuły sprawdzają się w wielu daniach. Czy to jedyna forma, w jakiej możemy je jeść?

Choć niektórzy smakosze mogą być zaskoczeni, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Brokuły można jeść na surowo, dzięki czemu zachowują pełnię swoich walorów. W takiej formie z powodzeniem wykorzystamy je do sałatek, kanapek czy w charakterze świeżego dodatku do dań głównych. Należy jednak pamiętać o kilku aspektach.