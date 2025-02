Brokuły to nie tylko zdrowy, ale też wszechstronny w zastosowaniu warzywny przysmak. Przez swój charakterystyczny wygląd i soczyście zielony kolor pięknie prezentują się w sałatkach czy daniach jednogarnkowych . Ich kształt sprawia jednak trudności w dokładnym oczyszczeniu brokułów przed gotowaniem. Na szczęście szefowie kuchni wypracowali patent, który znacząco ułatwia to zadanie.

W pierwszej kolejności podziel brokuł na mniejsze części i opłucz go pod bieżącą wodą. Do garnka wlej taką ilość wody, by różyczki były całkowicie zanurzone. Dodaj łyżkę octu, zamieszaj i zostaw na kilka minut. Taki manewr daje pewność, że usunięte zostały wszystkie zanieczyszczenia.