Czy odśnieżanie balkonu jest konieczne?

Gdy za oknem pojawia się gruba warstwa śniegu, w ruch od razu idą łopaty. Dokładnie odśnieżane są podjazdy, ścieżki i chodniki. Mało kto jednak pamięta o balkonie.

Nie ma nakazu odśnieżania balkonów, dlatego też niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że powinno się to robić. Warto jednak mieć na uwadze, że art. 61 prawa budowlanego mówi o tym, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Reklama

Należy pamiętać o tym, by zalegający na balkonie śnieg oraz wiszące sople nie zagrażały innym osobom. Warto więc regularnie się ich pozbywać.



Oprócz tego warto usuwać śnieg z balkonu, by zapobiegać jego niszczeniu i kosztownym naprawom. Śnieg na balkonie może m.in. doprowadzić do zawilgocenia ściany przylegającej do balkonu. Ponadto zalegający śnieg może spowodować pękanie płytek i mieć negatywny wpływ na całą konstrukcję balkonu.



Warto mieć również na uwadze tarasy. Zwłaszcza te drewniane. Topniejący śnieg niekorzystnie wpływa na ich stan.



Czytaj więcej:

Dlaczego Polacy zmieniają mieszkania w czasie pandemii? Oto wyniki badania



Kot w domu. Jaka rasa będzie najlepsza?



Zobacz także: