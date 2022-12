"Czy pies może na łoże?". Oto cała prawda o spaniu z psem

Większość posiadaczy psów uwielbia spędzać z nimi każdą wolną chwilę. Nie wszyscy są jednak zgodni co do odpowiedzi na odwieczne pytanie - "czy pies może na łoże?". A co na ten temat mówi nauka?

Zdjęcie Pies w łóżku? Okazuje się, że ma to dużo zalet / 123RF/PICSEL