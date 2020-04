Czy to prawda, że leki trzeba zażywać na stojąco?

To zależy, z jakimi lekami mamy do czynienia. Podpowiadamy, jakich zasad trzeba przestrzegać, kiedy przyjmujemy je codziennie.

Zdjęcie Większości preparatów nie należy łykać w czasie posiłku, bo może dojść do interakcji z pokarmem /123RF/PICSEL

Leki, zwłaszcza duże tabletki, najlepiej łykać, gdy mamy wyprostowaną postawę. Niekoniecznie trzeba stać, można również prosto siedzieć. Ważne jest, aby nie przyjmować pozycji leżącej lub półsiedzącej, ponieważ wówczas osłabiony ruch mięśni powoduje, że pigułka zalega w przełyku i wędruje w nim wolniej. Skutkiem mogą być podrażnienia, owrzodzenia, uszkodzenia śluzówki i nadwrażliwość przełyku na temperaturę.

Trzeba także zwrócić uwagę, czy lek przyjmujemy przed, czy po jedzeniu. Jeżeli podczas jedzenia,lekarz nas o tym poinformuje lub zalecenie to znajdziemy na ulotce. Większości preparatów nie należy łykać w czasie posiłku, bo może dojść do interakcji z pokarmem. Zazwyczaj należy zażywać leki 2 godziny po posiłku lub 1 godzinę przed. Osoby biorące syntetyczny hormon tarczycy muszą ściśle przestrzegać zasady, że łyka się go na czczo (czyli co najmniej 8 godzin po jedzeniu) i pół godziny przed śniadaniem.