Czym pomalować zniszczone obcasy?

Zniszczone buty oczywiście można zanieść do szewca lub kupić profesjonalne farby do butów. Dzięki nim można skutecznie zakamuflować uszkodzenie. Jeśli jednak nie mamy na to czasu i wolimy prostsze sposoby, to jest jeszcze kilka opcji, z których można skorzystać.

Należy zapamiętać, że przed przystąpieniem do malowania obcasów koniecznie trzeba je dokładnie wyczyścić i osuszyć.



Ze zniszczonymi obcasami poradzi sobie lakier do paznokci. Wystarczy dobrać odcień zbliżony do butów i nanieść kilka warstw lakieru. W ten sposób można w zaledwie kilka minut zatuszować przetarcia i inne zarysowania. Co jakiś czas warto powtórzyć tę czynność.



Zdjęcie Ze zniszczonymi obcasami poradzi sobie lakier do paznokci / 123RF/PICSEL

Innym tanim i szybkim sposobem jest użycie flamastrów. Najlepiej sprawdzą się wodoodporne. Są dostępne niemal w każdym sklepie papierniczym, a ponadto niewiele kosztują. W mig uporają się z nieestetycznymi zadrapaniami. Podobnie będzie w przypadku farby akrylowej. Dwie warstwy z pewnością poradzą sobie z ukryciem przetarć.



