Dalia to roślina, która naturalnie występuje w Ameryce Środkowej i najliczniej rośnie na terenach górskich. Roślina obejmuje aż 41 gatunków, a jej nazwa pochodzi od nazwiska szwedzkiego botanika Andersa Dahla.

Dalia została odkryta w 1788 r. w Meksyku i oprócz walorów estetycznych, była również wykorzystywana w celach leczniczych, a jej bulwy były jadane przez ludzi oraz służyły za paszę dla zwierząt. Obecnie dalia jest uznawana za narodowy kwiat Meksyku.

Pędy dalii mogą osiągać wysokość od 20 do 200 cm, a jej kwiatostan może mieć nawet 30 cm średnicy. Kwiatostany rozwijają się na początku lipca i kwitną do pierwszych przymrozków. Ponadto Dalia jest kwiatem wieloletnim, zatem nie ma potrzeby sadzenia rośliny co roku.

Dalia - kiedy sadzić?

Dalie powinno sadzić się na wiosnę, ale tylko wtedy, gdy nie ma już ryzyka wystąpienia przymrozków - zazwyczaj roślinę sadzi się po 10 dniu maja. Dalia nie powinna być sadzona głęboko w ziemi - jej pąki powinny znaleźć się 5-10 cm pod powierzchnią.

Dalia - gdzie sadzić?

Idealnymi warunkami do kwitnienia są miejsca dobrze nasłonecznione, ciepłe i zabezpieczone przed wiatrem. Dalie pięknie rozkwitną na glebie żyznej, dobrze spulchnionej i przepuszczalnej, charakteryzującej się odczynem obojętnym.

Dalia - jak pielęgnować?

Roślinę powinniśmy nawozić raz w miesiącu i pamiętać o regularnym podlewaniu. W okresie jej najbardziej intensywnego kwitnienia, czyli od lipca do października, należy usuwać przekwitające kwiatostany, dzięki czemu pobudzimy dalie do tworzenia nowych kwiatów i zmniejszymy ryzyko pojawienia się szarej pleśni.

Jeśli dalia uprawiana jest w doniczce, należy ją przesadzić raz do roku, co ma na celu poprawne rozwijanie się jej korzeni. Niektóre odmiany rośliny osiągają pokaźną wysokość, dlatego warto wówczas zamontować specjalne podpory, by kwiat się nie przewracał i nie łamał.