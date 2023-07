Spis treści: 01 Jak powstają dziury w monsterze?

02 Czego nie lubi monstera?

03 Co zrobić żeby monstera miała dziury?

Jak powstają dziury w monsterze?

Polacy pokochali monsterę. Roślina coraz częściej pojawia się we wnętrzach naszych domów i mieszkań, ozdabiając je zielenią swoich liści. Uwielbiamy ją między innymi z uwagi na prostotę uprawy oraz niecodzienny wygląd.

Monstera dziurawa zachwyca bowiem zielonymi, dużymi, głęboko powcinanymi, dziurawymi liśćmi o sercowatym kształcie. Co oznaczają dziury w liściach monstery? Jak się okazuje, to sprytny sposób rośliny na dostosowanie się do warunków, w których naturalnie rośnie. W lasach deszczowych, w których stale pada deszcz, duże ilości wody mogłyby wpływać na łamanie się liści monstery. Tymczasem, dzięki dziurom, liście nie łamią się, a woda bez przeszkód spływa w dół.

Czego nie lubi monstera?

Dziury w liściach monstery według niektórych są również odpowiedzią na warunki świetlne panujące w tropikach. Rozproszone przez gęste korony drzew światło pada przypadkowo wyłącznie na niektóre rośliny. Duże liście monstery z wycięciami są więc korzystniejsze pod względem wyłapywania światła, pozwalając dodatkowo przedostać się promieniom na te rośliny, które znajdują się niżej.

Zdjęcie Monstera dziurawa zachwyca bowiem zielonymi, dużymi, głęboko powcinanymi, dziurawymi liśćmi o sercowatym kształcie / 123RF/PICSEL

Monstera, która zadomowiła się w naszym domu, lubi jednak niekiedy spłatać figle. Głównym oczekiwaniem właściciela tej rośliny są bowiem duże, mocno postrzępione liście. A tych czasami, najzwyczajniej, nie ma. Co może być tego powodem?

Co zrobić żeby monstera miała dużo dziur? Roślina rośnie najlepiej w jasnym miejscu, gdzie bezpośrednio nie dociera słońce. W takich warunkach zwiększają się szanse na szybsze pojawienie się pękniętych liści.

Bez obaw, roślina szybko pokaże swojemu właścicielowi, że miejsce, w którym aktualnie stoi, bardzo jej się spodobało. Znakiem będą szybko pojawiające się, podziurawione liście. Tymczasem monstera wystawiona na działanie promieni słonecznych szybko się poparzy, a jej liście staną się jasne i żółte od słońca. To pierwszy znak, aby zmienić jej stanowisko.

Co zrobić żeby monstera miała dziury?

W jakim miejscu postawić monsterę? Właściwemu wzrostowi monstery sprzyja słońce, jednak nie powinna ona stać w bezpośrednim nasłonecznieniu. Najlepszym stanowiskiem będzie miejsce jasne lub półcieniste.

Zdjęcie Co zrobić żeby monstera miała dużo dziur? Roślina rośnie najlepiej w jasnym miejscu, gdzie bezpośrednio nie dociera słońce / 123RF/PICSEL

Obok nieodpowiedniego stanowiska powodem braku dziur w liściach monstery może być również niedożywienie, nieodpowiedni poziom wilgoci lub zbyt niska temperatura powietrza. Pamiętaj więc o regularnym, umiarkowanym podlewaniu, przepuszczalnym podłożu oraz zapewnieniu roślinie odpowiedniej wilgotności powietrza. Odpłaci się pięknym wyglądem.

