Aby odżywić kwiaty i rośliny, które znajdują się w naszych domach lub ogrodach, możemy posłużyć się produktami, z których korzystamy na co dzień. Zamiast wyrzucać niektóre odpadki, warto zrobić z nich pożytek i przygotować domowy nawóz do roślin.

Domowy nawóz do roślin: rozkwitną pełnymi kwiatami

Podlej drożdżami, a efekty cię zaskoczą! Trik nie tylko na storczyki Niejednokrotnie zdarza nam się wylać wodę, w której uprzednio ugotowaliśmy makaron. To jeden z największych błędów! Następnym razem zastanówmy się dwa razy, zanim cenną wodę wylejemy wprost do kranu. Znajdujące się w wodzie z makaronu składniki odżywcze nie tylko nawożą, ale dodatkowo karmią rośliny, zapewniając im zdrowy start.

Woda po makaronie jest bowiem obfita w azot, fosfor i potas - składniki, których rośliny potrzebują do wzrostu. Co więcej, skrobia z makaronu, która spłukuje się do wody, może karmić bakterie zawarte w glebie, co w przyszłości pomoże zapobiec chorobom.

Woda z makaronu do podlewania kwiatów. Już nigdy jej nie wylejesz

Używanie wody z makaronu do podlewania kwiatów jest tanie, a także przyjazne dla środowiska. W ten sposób ograniczamy bowiem ilość odpadów. Podobną sztuczkę ogrodniczą promował na swojej stronie producent makaronów Barilla z okazji Dnia Ziemi w 2018 roku.

Dzięki zawartości wielu mikroelementów woda po makaronie działa na rośliny jak odżywka. Kwiaty powinno podlewać się nią przynajmniej dwa razy w tygodniu. Co ważne, woda musi dobrze ostygnąć, zanim podamy ją kwiatom.

