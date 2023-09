Spis treści: 01 Po co zbiera się szyszki i do czego można je wykorzystać?

Po co zbiera się szyszki i do czego można je wykorzystać?

Zbieranie szyszek dla wielu osób jest po prostu odprężającym zajęciem, które można wykonywać przy okazji spaceru. Poszczególne okazy mogą przybierać różne kształty, dzięki czemu można wykorzystać je do stworzenia jesiennej ozdoby domu lub mieszkania.

Kilka szyszek poukładanych na komodzie lub półce, a do tego świeczka zapachowa, nastrojowe oświetlenie i deszcz za oknem sprawią, że miłośnicy jesieni będą wniebowzięci. W okresie bożonarodzeniowym szyszki można również wykorzystać do stworzenia pięknych ozdób na choinkę.

Co ciekawe, szyszki są zbierane nie tylko przez przechadzających się po lesie spacerowiczów. Profesjonalni szyszkarze również pozyskują tego rodzaju dary lasu w celach naukowych oraz uprawnych. Oni jednak, w przeciwności do zwykłych osób, zrywają szyszki prosto z drzewa. Robią tak, ponieważ wówczas szyszki są jeszcze zamknięte, a zatem zawierają nasiona.

Zdjęcie Szyszki mogą posłużyć nam jako jesienna ozdoba domu lub stroików / 123RF/PICSEL

Co można zrobić z szyszek w ogrodzie

Jednym z ciekawszych zastosowań szyszek, jest wykorzystanie ich jako ściółki w ogrodzie. Dzięki temu gleba będzie osłonięta, a tym samym będzie się wolniej nagrzewać, wskutek czego nie trzeba będzie jej tak często podlewać. Dodatkowo ściółka ograniczy rozwój chwastów. Do ściółkowania można wykorzystać szyszki sosny, jodły czy świerku.

Zdjęcie Szyszki to idealny składnik naturalnej wyściółki w ogrodach / 123RF/PICSEL

Z szyszek można przygotować również karmnik dla ptaków. Do tego celu najlepiej wybrać takie z dłuższymi łuskami. Wystarczy nanieść na nie masło orzechowe, a następnie obsypać ziarnami w taki sposób, by się do niej przylepiły. Potem trzeba tylko powiesić szyszkę w ogrodzie, a po jakimś czasie ptaki zaczną korzystać ze swojego nowego karmnika.

Czy można na szyszkach zarobić?

Szyszkarze to osoby, które zawodowo (niektórzy robią to również dorywczo) zajmują się pozyskiwaniem szyszek prosto z drzew. Z reguły zbiory trwają od listopada do marca. Nierzadko osoby te pracują na wysokości kilkudziesięciu metrów. Wobec tego do ich pracy wymagany jest specjalistyczny sprzęt, który zapewni im bezpieczeństwo podczas wspinaczki.

Szacuje się, że dobry szyszkarz może zarobić około 400 zł w ciągu dnia. Taką kwotę otrzymuje w zamian za kilkadziesiąt kilogramów szyszek. Mniej doświadczeni szyszkarze, którzy zbierają mniejsze ilości, muszą się pogodzić z zarobkiem około 150-200 zł na dzień.

