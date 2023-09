Spis treści: 01 Zaskakujący widok w polskim lesie. Leśnicy pokazali nagranie

02 Rysica urodziła 5 kociąt

03 Harce młodych rysi

04 Objęty ochroną. Proszę państwa, oto ryś

- Z cyklu: leśne spotkania i kolejne młode "ryśki" przed kamerą! I to nawet razy trzy - chwalą się leśnicy w nowym nagraniu.

Zaskakujący widok w polskim lesie. Leśnicy pokazali nagranie

Jak poinformowali, w lasach Nadleśnictwa Kołaczyce w województwie podkarpackim pojawiły się trzy młode rysie. Na nagraniu widzimy, jak przemierzają las. Post wywołał niemałe poruszenie wśród internautów.

"Wystarczy ułamek sekundy, żeby się zakochać. Witaj cudzie", "Bardzo mnie cieszy, gdy rozwija się populacja dzikich zwierząt", "Jakie piękne maluszki", "Niesamowite" - nie kryli zachwytów w sekcji komentarzy.

Rysica urodziła 5 kociąt

Rysie w ostatnim czasie wyrastają na prawdziwe leśne gwiazdy. Trzy tygodnie temu Polskę obiegła wiadomość, że samica rysia o imieniu Diana urodziła w tym roku aż pięcioro kociąt. Do niecodziennej sytuacji doszło na terenie Pomorza Zachodniego. Tutaj warto dodać, że rysie nie mają tak licznego potomstwa w jednym miocie. Przyrodnicy obserwujący Dianę nie kryli zdziwienia.

- Diana (...) tym roku po praz pierwszy została mamą. Bardzo długo nie chciała nam ujawnić jak liczne ma potomstwo. Tylko u niej nie udało się niczego ustalić aż do końca lipca. Wielokrotne zastawianie fotopułapek nie przyniosło rezultatu. Rysica sprytnie omijała wszystkie kamery - informowali pracownicy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

- Jednak w końcu nadeszła chwila prawdy. Przeglądając filmy z jednej z fotopułapek byliśmy pewni, że wzrok płata nam figla. Liczymy: jeden, dwa, trzy, cztery kociaki! Szok! Znowu padł rekord. To już czwarta samica z tak licznym potomstwem w tym roku! - dodali.

Harce młodych rysi

Z kolei w lipcu Nadleśnictwo Resko (woj. zachodniopomorskie) ostrzegało spacerowiczów, by wchodząc do lasu, uważali na... głowy. Dlaczego? Okazało się, że młode rysie potrafią narobić w lesie niemałego, oczywiście pozytywnego, zamieszania. Zwierzaki nie mają problemu z tym, by wspinać się po drzewach i tam bawić się w najlepsze.

Ich harce udokumentowały oczywiście stosowne nagrania. Zajęte zabawą maluchy za nic miały nawoływania swojej rysiej mamy. Wszystko uwiecznił leśniczy Medard Bajlak z Nadleśnictwa Resko. Trzeba przyznać, że miał prawdziwe szczęście! Zresztą, sami zobaczcie:

Wideo youtube

Objęty ochroną. Proszę państwa, oto ryś

Zdjęcie Ryś występuje w Polsce rzadko i jest objęty ochroną / 123RF/PICSEL

Ryś (łac Lynx lynxv) może osiągać do 1,5 m długości i ważyć nawet do 20 kilogramów. To duży drapieżnik, który prowadzi skryty tryb życia. W ciągu dnia śpi, a nocą prowadzi aktywny tryb życia. Jak informują Lasy Państwowe, w ciągu doby może przemierzyć nawet do 20 kilometrów. Swoją zdobycz starannie ukrywa, a upolowane zwierzęta - najczęściej sarny i jelenie - wciąga w gęstwiny lub pod zwalone pnie. Gdy je tam umieści, maskuje ściółką lub śniegiem. Do takiego pożywienia potrafi wracać przez kilka dni. Potomstwem opiekuje się jedynie samica.

Ryś w Polsce jest bardzo rzadko występującym gatunkiem. Jest też objęty całoroczną ochroną.

