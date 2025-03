Chcesz mieć długie i lśniące włosy? Zwróć uwagę na parę czynników

Piękne, długie i mocne włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Przyjmuje się, że włosy rosną w tempie średnio 1-1,5 cm na miesiąc, ale u niektórych osób tempo to może być wyraźnie szybsze lub wolniejsze.

W procesie zapuszczania włosów warto wziąć pod uwagę kilka czynników, jak genetyka gospodarka hormonalna, ogólny stan zdrowia, a także wcześniejsza pielęgnacja włosów i dieta. Wszystko to ma wpływ na nasze włosy, niekiedy większy, niż możemy sobie z tego zdawać sprawę.

O ile na wiele spraw możemy nie mieć wpływu, zwłaszcza w kontekście genetyki, a przy zaburzeniach hormonalnych niezbędna będzie pomoc lekarza specjalisty, to w przypadku diety, możemy zacząć działać sami.

Zdrowa i zbilansowana dieta bogata w kluczowe składniki odżywcze może znacząco poprawić kondycję włosów i przyspieszyć ich wzrost. Warto więc przyjrzeć się temu, co trafia na nasze talerze, jeżeli mamy w planach zapuszczanie włosów.

Składniki, których nie może zabraknąć w diecie, jeżeli zapuszczasz włosy

Dieta ma duży wpływ na twoje włosy 123RF/PICSEL

Patrząc na wpływ diety na porost włosów, trudno nie wspomnieć o białku. Włosy składają się głównie z keratyny, której produkcja zależy od dostatecznej ilości białka w diecie.

Żeby dostarczyć odpowiedniej ilości białka naszemu organizmowi, możemy włączyć do naszej diety chude mięso drobiowe, tłuste ryby jak łosoś, czy makrela, a jeżeli wykluczamy produkty mięsne, to warto dodać do menu soczewicę, ciecierzycę i tofu. W diecie powinny pojawić się też jaja i nabiał - jogurt i twaróg w szczególności.

Ważne są także witaminy z grupy B. Witaminy B7 (biotyna) i B5 (kwas pantotenowy) odgrywają kluczową rolę w metabolizmie komórkowym, co przekłada się na zdrowsze włosy. Dlatego też powinniśmy jeść orzechy włoskie, siemię lniane i produkty pełnoziarniste. Witaminy te także znajdziemy w drożdżach.

W tłustych rybach, w siemieniu lnianym, orzechach włoskich, znajdziemy też kwasy omega-3, które pomagają utrzymać odpowiednie nawilżenie włosów i zapobiegają ich łamliwości. Coś, czego nie może zabraknąć w diecie na porost włosów to cynk i żelazo.

Niedobory cynku i żelaza mogą prowadzić do wypadania włosów, a na to nie możemy sobie pozwolić, przy ich zapuszczaniu. Dlatego nasza dieta powinna być bogata w:

czerwone mięso,

wątróbkę,

pestki dyni,

nasiona sezamu,

szpinak i inne zielone warzywa liściaste.

Na koniec nie może zabraknąć także witamin A i C. Zdrowa skóra głowy to podstawa szybszego wzrostu włosów, a właśnie to te witaminy zadbają o nią najlepiej. Dlatego warto też do diety wprowadzić marchew, bataty, cytrusy i paprykę.

Nie przesadzaj z ilością. Więcej nie oznacza lepiej

Jakich efektów po zmianie diety możemy się spodziewać? 123RF/PICSEL

Niekiedy istnieje pokusa, żeby przyspieszyć porost włosów i spożywać więcej danych produktów. Warto jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z daną ilością.

Dobrze zbilansowana dieta powinna zawierać ok. 1-1,5 g białka na kilogram masy ciała dziennie, co najmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie, a także zdrowe tłuszcze, np. łyżkę oleju lnianego dziennie. 2-3 porcje ryb tygodniowo to także wystarczająca ilość, podobnie jak garść orzechów dziennie.

Efekty zmiany diety na zdrowszą są widoczne po ok. 3-6 miesiącach. To czas, w którym nowe, mocniejsze włosy zaczynają rosnąć, a istniejące zyskują lepszą kondycję. Warto pamiętać, że dieta to tylko jeden z elementów dbałości o włosy - równie ważna jest odpowiednia pielęgnacja i unikanie stresu.

