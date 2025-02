Herbata od wieków cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest ważnym elementem dla wielu kultur, na całym świecie docenia się jej walory smakowe oraz zdrowotne. Przede wszystkim herbata to bogactwo antyoksydantów , które wspomagają walkę organizmu z procesami starzenia. Regularne spożywanie napoju może wpływać kojąco na układ nerwowy, pomagając w redukcji stresu oraz wyciszeniu . To tylko część cennych właściwości herbaty. Pozostaje jednak pytanie, czym jest piana powstająca podczas parzenia i czy powinna nas niepokoić?

Widzisz pęcherzyki powietrza w filiżance? Dowiedz się, co oznaczają

Widzisz pęcherzyki powietrza w filiżance? Dowiedz się, co oznaczają 123RF/PICSEL

Piana, która tworzy się na powierzchni herbaty, wynika z naturalnych procesów zachodzących podczas parzenia. Główną przyczyną jej powstawania jest obecność naturalnych związków chemicznych, zwłaszcza saponin. To właśnie one odpowiadają za charakterystyczną goryczkę wyczuwalną w smaku herbaty. Ich głównym zadaniem jest ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. Mają również właściwości zmniejszające napięcie powierzchniowe wody, co objawia się powstaniem pęcherzyków powietrza na powierzchni herbaty.