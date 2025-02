Olej z czarnuszki: kupisz w sklepie

"Złoto faraonów" - właśnie tak w wielu kręgach określa się czarnuszkę, czyli bardzo popularną na świecie roślinę. Co prawda, może przypominać nieco naszego polnego chabra, ale niepozorny wygląd kryje w sobie wielką moc. Najwięcej dobroci można znaleźć w ziarnach, które bez problemu możemy kupić w większości sklepów. Czarnuszka ma bardzo wyrazisty smak, dlatego szybko znalazła zastosowanie w wypiekach oraz jako aromatyczny dodatek do sałatek. Oczywiście, z czarnych ziaren pozyskiwany jest olej - co prawda, nie ma fascynującego smaku i zapachu, ale ta niedogodność nie powinna nas w ogóle zrażać, ponieważ produkt oferuje wiele cennych dla zdrowia substancji.

Oleje roślinne. Nie każdy nadaje się do smażenia Interia.tv

Co można znaleźć w oleju z czarnuszce?

Olej z czarnuszki jest jednym z najzdrowszych olejów, jakie dostępne są na polskim rynku. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na skład, który z całą pewnością można uznać za bogaty. Olej z czarnuszki to bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych omega, które mają solidne zasługi dla serca oraz mózgu. Ponadto specyfik obfituje w aminokwasy, których ludzki organizm nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować. Mowa m.in. o metioninie, lizynie, leucynie, tyrozynie, treoninie, walinie i argininie. Oczywiście, to nie wszystko. Olej z czarnuszki ma również dwie cenne witaminy: A oraz E, które zaliczana są do przeciwutleniaczy.

Gdyby komuś było mało, to warto wnikliwiej spojrzeć na olej z czarnuszki. Oferuje także minerały, takie jak: magnez, wapń, fosfor, nikiel i mangan, ale ponadto na dobroczynnej liście specyfiku widnieją także flawonoidy, saponiny i alkaloidy.

Olej z czarnuszki: na co pomoże?

Czarnuszka siewna jest bardzo popularną rośliną na całym świecie 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, co oferuje nam olej z czarnuszki, czas poznać, jak go należycie wykorzystać. Zatem kiedy warto go stosować? Przede wszystkim wtedy, kiedy kondycja serca i mózgu jest dla nas szczególnie ważna: zawarte w nim kwasy tłuszczowe mogą dobroczynnie działać na ciśnienie tętnicze oraz wpływać na pamięć i koncentrację, co jest na wagę złota w trakcie intensywnego wysiłku umysłowego i chcemy uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami przewlekłego stresu.

Olej z czarnuszki warto brać w trakcie sezonu infekcyjnego, ponieważ solidny zastrzyk witamin, aminokwasów oraz kwasów tłuszczowych pobudza odporność. Taka dawka, jaką oferuje specyfik, może zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania np. na przeziębienie. Co więcej, olej z czarnuszki polecany jest również wtedy, kiedy trapią nas stany zapalne oraz alergie, ponieważ płyn ma także działanie antyhistaminowe. Wiele osób przypisuje również olejowi możliwość usuwania pasożytów z organizmu.

Olej z czarnuszki może być kosmetykiem

Olej z czarnuszki może być zarówno suplementem diety albo skometykiem 123RF/PICSEL

Olej z czarnuszki może byś stosowany jako kosmetyk w celu poprawienia kondycji skóry. Kto powinien się nim zainteresować? Przede wszystkim ci, którzy chcą zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie skóry, co daje również poczucie miękkości oraz przyjemnego uczucia w dotyku. Obecność witamin A oraz E pomaga pozbyć się skaz: nie tylko pierwszych zmarszczek oraz niedoskonałości, ale także stanów zapalnych. Wiele osób uważa ponadto, że olej z czarnuszki jest pomocny, kiedy chcemy poprawić swój wygląd, ponieważ domowy specyfik może np. zregenerować się skórze, ale także pozbyć się blizn.

Co więcej, olej z czarnuszki może także być stosowany bezpośrednio na włosy. Taką kurację można stosować bezpośrednio wtedy, kiedy chcemy zregenerować pasma, ale także wtedy, gdy chcemy je nawilżyć od środka.

Jak stosować olej z czarnuszki?

Olej z czarnuszki ma wszechstronne działanie 123RF/PICSEL

Olej z czarnuszki nie jest trudny do aplikowania wewnętrznie. Możemy dodawać np. jedną łyżkę do smaku wtedy, kiedy przygotowujemy sałatki, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby na jego bazie zrobić sos. Jeśli zaś chcemy przyjmować olej z czarnuszki jako suplement, można stosować jedną łyżkę dwa razy dziennie. W wypadku, gdy jego smak nam nie odpowiada, można rozpuścić taką dawkę w soku owocowym, np. jabłkowym.