Koty to tajemnicze stworzenia, które często robią niezrozumiałe dla nas rzeczy. Jedną z nich jest ugniatanie podłoża - fotela, kanapy, koca, a nawet osoby, na której siedzą. Nie jest to jednak powód do niepokoju.

Po co kot ugniata?

Twój kot wygładza łapkami materiał, na którym siedzi, zupełnie jakby chciał zagnieść ciasto na pizzę albo inny wypiek? Może to oznaczać kilka rzeczy.

Generalnie jest to bardzo naturalne i instynktowne zachowanie, będące pozostałością z czasów, kiedy wszystkie koty żyły dziko. Zew natury, który wprawia zwierzę w stan spokoju i relaksu, stąd ugniataniu często towarzyszy mruczenie i wrażenie, że kot robi się śpiący.

Nawyk kociąt

Młode kotki, instynktownie ugniatają przed karmieniem ciało matki, żeby pobudzić je do wydzielania większej ilości mleka. Często nawyk ten zostaje pomimo dorastania. To wyraz poczucia komfortu i rytuał, który uspokaja zwierzę. Niektórzy sądzą, że zachowanie takie wykazują głównie koty oddzielone zbyt wcześnie od matki, ale to nieprawda. Większość z nich robi to, niezależnie od tego, w którym momencie je zabrano.

Zdjęcie Ugniatanie to naturalne zachowanie kota / 123RF/PICSEL

Okazywanie komfortu

Zadowolony, spokojny kot może ugniatać łapkami miękki koc albo uda swojego właściciela, by zademonstrować odczuwanie przyjemności. Zwierzęta często robią to zaraz po głaskaniu i delikatnym drapaniu, kiedy czują się dobrze. Czasem kot ugniata ciało swojego właściciela, by okazać przywiązanie i miłość.

Rozładowanie stresu

Jako iż ugniatanie jest dla kota uspokajającą czynnością, w momentach, gdy odczuwa stres, może zacząć uciskać łapkami podłoże. To pozwala mu rozładować złe emocje i uspokoić się.

Układanie się do snu

Tak jak psy robią kółka i drapią powierzchnię w miejscu, gdzie chcą położyć się spać, tak koty ugniatają materiał, na którym planują odpocząć. Dzikie zwierzęta przygotowywały w ten sposób podłoże, czyniąc je wygodniejszym i wyganiając nieproszonych gości, takich jak owady. Wykopanie płytkiego dołka lub wydeptanie niszy w wysokiej trawie dawało też ochronę, kamuflaż i chłód.

Oznaczanie terytorium

Innym zachowaniem, będącym dziedzictwem przodków jest oznaczanie obszaru, który zwierzę uważa za swój. Udeptywanie i drapanie roznosi na ziemi zapach, który utrzymuje się przez długi czas, informując inne stworzenia o jego obecności.

Naturalne zachowanie

Niezależnie od przyczyny, nigdy nie wymierzaj swojemu kotu kary za ugniatanie. Odrzucony w czasie tej czynności, może być zdezorientowany i przestraszony. Jeśli w trakcie wbija ci w ciało pazury, połóż na kolanach gruby koc, a przy następnej wizycie u weterynarza poproś o ich skrócenie.