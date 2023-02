Kocia komunikacja

Koty niemal do perfekcji opanowały komunikację z otoczeniem. Doskonale wiedzą, jak pokazać, że mają ochotę na jedzenie, zabawę oraz odpoczynek. Takie informacje przekazują za pomocą wydawanych dźwięków oraz gestów.

Body language kotów jest w stanie pokazać irytację, ból, radość, potrzebę większej uwagi oraz zainteresowania.

To właśnie dlatego o kotach mówi się, że są mistrzami komunikacji. Chociaż wygląda, jakby to było zwyczajne mruczenie, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Kot ma wówczas do przekazania ważną wiadomość.

Koty wbrew pozorom uwielbiają bliskość swojego opiekuna. Pragną być kochane i potrafią odwzajemniać miłość. Różnego rodzaju pieszczoty, czułości i głaskanie to coś, co uwielbiają. Gdy czują się zaniedbane uczuciowo, od razu to sygnalizują za pomocą mowy ciała.

Jakie dźwięki wydają koty?

Koty kojarzą się przede wszystkim z miauczeniem oraz mruczeniem. Zdarza się, że wydawane odgłosy przyjmują inne formy i brzmią inaczej niż dotychczas. Ta pierwsza wersja często wiąże się z proszącym tonem, zazwyczaj o kolejne napełnienie miski jedzeniem. Zbyt głośne miauczenie może jednak sygnalizować ból. Z kolei za pomocą mruczenia okazują swoje szczęście, a także potrzebę bliskości.

Zdjęcie Koty niemal do perfekcji opanowały komunikację z otoczeniem / 123RF/PICSEL

To jednak nie wszystkie dźwięki, jakie potrafią z siebie wydawać. Koty dość często trylują bądź gruchają - te nazwy są stosowane zamiennie. Wówczas wyrażają pozytywne emocje. W taki sposób komunikują się nie tylko z ludźmi, ale także innymi zwierzakami. Kotki zazwyczaj dzięki gruchaniu komunikują się ze swoimi pociechami. Poza tym wydają takie dźwięki, ciesząc się z powrotu opiekuna do domu, pokazują, że mają ochotę na głaskanie lub ich miska jest już pusta.

Gdy słychać wokalny popis kota, trzeba mieć świadomość, że nie są to przypadkowe dźwięki. Wiedząc, co oznaczają, można zdecydowanie szybciej reagować na potrzeby zwierzaka.

Szczekanie, warczenie i syczenie kotów

Jak się okazuje, szczekanie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla psów. Koty również potrafią wydawać z siebie taki dźwięk i trzeba przyznać, że należy on do grona tych najdziwniejszych. Takie odgłosy mogą pojawiać się, gdy kot widzi, że jego opiekun właśnie zamierza zjeść posiłek. W ten sposób liczy, że on również coś dostanie. Na tym jednak nie koniec, bo w ten sposób pokazuje swój gniew, a także frustrację. Ta druga opcja zazwyczaj wiąże się z widzianymi za oknem ptakami, których przez dzielącą ich szybę nie potrafi złapać.

Ponadto koty potrafią warczeć. Zazwyczaj robią to, by ostrzec, że ich cierpliwość się kończy i zaraz zaatakują. Syczą natomiast, czując niebezpieczeństwo i obawiając się czegoś.

Zdjęcie Koty za pomocą mruczenia okazują swoje szczęście, a także potrzebę bliskości / 123RF/PICSEL

Wycie i piszczenie kotów

Gdy kot wyje i zawodzi, to znak, że oczekuje atencji. Można to porównać do miauczenia, ale jest znacznie głośniejsze, a dźwięk staje się coraz dłuższy. Takie odgłosy pojawiają się również w okresie godowym, w sytuacjach stresowym oraz, gdy próbują odstraszyć intruza ze swojego terytorium. Wycie i zawodzenie może oznaczać ból, uraz lub cierpienie spowodowane chorobą. Poza tym zdarza się, że koty wyją z nudów.

Piszczenie lub jęczenie może natomiast oznaczać zagubienie i odczuwany głód. Zdarza się, że również w ten sposób sygnalizują, że coś im dolega.

Ćwierkanie kotów

Ćwierkanie kotów jest podobne do śpiewu ptaków, chociaż można się spotkać z porównaniem do pisku małych gryzoni. W tym przypadku ten odgłos również wiąże się z jedzeniem. Nie brakuje osób, które twierdzą, że każdy dźwięk wydawany przez kota oznacza głód i pustą miskę. Trzeba przyznać, że takie przeświadczenie nie wzięło się znikąd. One po prostu uwielbiają jeść. Koty ćwierkają, widząc pożywienie lub coś, co się im z nim kojarzy. Ponadto dzięki temu pokazują swoje zadowolenie lub próbują zwrócić na siebie uwagę.

Co oznacza chrapanie kotów?

Wiele kotów podczas snu chrapie. Zazwyczaj pojawiające się tego typu odgłosy nie wiążą się z chorobą, a pozycją kota. Warto jednak obserwować, czy chrapaniu nie towarzyszą inne objawy. Do tych niepokojących zalicza się duszności oraz sapanie.

Chrapanie może się wiązać z infekcją, zapaleniem bądź alergią. Koniecznie trzeba odwiedzić weterynarza, jeśli do tego pojawia się kaszel, brak apetytu i nagły spadek wagi. Powodem chrapania może być również ciało obce w drogach oddechowych, polipy oraz nadwaga.

