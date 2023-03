Dlaczego psy jedzą trawę?

Porady Jeden z najczęstszych psich odruchów. Ustalono, co może oznaczać. Bądź czujny Psy komunikują się z otoczeniem za pomocą zachowań, gestów i dźwięków. Znając ich mowę ciała, można więc odczytywać, jaki mają nastrój i jak się aktualnie czują.

Przykładowo wiele o psach mówią pozycję, w jakich zasypiają. O ile odczytanie ich nie jest trudnym zadaniem, o tyle wiele osób zastanawia się, dlaczego ich pupile podczas spaceru chętnie skubią trawę.

Psy są mięsożerne, a więc trawa nie powinna być dla nich smakołykiem. Zdarza się jednak, że zajadają się nią niemal na każdym spacerze. Psy nie potrafią jej strawić, a więc wydalają ją niemal w całości lub wymiotują.

Panuje przekonanie, że psy jędzą trawę, by uzupełnić niedobory żywieniowe. Mit ten został jednak obalony przez fakt, że psy będące na zbilansowanej diecie również jedzą trawę. Uważa się jednak, że psy mogą sięgać po trawę, by zmusić się do wymiotów. Wszystko przez to, że mogą być przejedzone. Nie najlepiej się czują, a więc chcą się pozbyć nadmiaru treści żołądkowej. Wówczas robią to łapczywie, by jak najszybciej poczuć ulgę.

Zdjęcie Powtarzające się łapczywe rzucanie się na trawę, czy też częste wymioty warto skonsultować z weterynarzem / 123RF/PICSEL

Jaka jest przyczyna jedzenia trawy przez psy?

Mimo że trawa nie jest naturalnym pożywieniem psów, to jeśli jedzą ją sporadycznie i nie ma to negatywnego wpływu na ich zdrowie, to nie ma powodów do obaw. Jak się okazuje, przyczyna może leżeć w ich instynkcie. Uważa się, że psy jedzą trawę głównie dla przyjemności, ponieważ lubią jej smak i zapach. Poza tym uważa się, że jeśli psy na spacerze szczególną skupiają się na jedzeniu trawy, to przyczyną mogą być problemy behawioralne.

Powtarzające się łapczywe rzucanie się na trawę, czy też częste wymioty warto skonsultować z weterynarzem. Poza tym w trosce o zdrowie pupila należy zwracać szczególną uwagę na to, w jakim miejscu psy ją jedzą. W miastach problemem mogą być spaliny, na wiejskich łąkach i przydomowych ogródkach trawa może być zanieczyszczona środkami chemicznymi.

