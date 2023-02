Spis treści: 01 Objawy zbliżającej śmierci u psa. Zwróć uwagę na jego zachowanie

02 Mniej oczywiste oznaki zbliżającej się śmierci u psa

03 Po czym można poznać że pies umiera? Zapach "mokrego psa"

04 Objawy zbliżającej śmierci u psa? Kolor dziąseł

05 Czy pies ucieka przed śmiercią?

06 Pożegnanie z psem. Towarzysz mu do końca

Objawy zbliżającej śmierci u psa. Zwróć uwagę na jego zachowanie

Psy niestety żyją krócej, niż ludzie i decydując się na zakup lub adopcję czworonoga, właściciel musi być przygotowany na jego wcześniejsze pożegnanie. Jest to temat trudny dla wielu miłośników zwierząt, jednak umieranie jest nieodłączną częścią nie tylko naszego życia, ale i życia naszych psów.

Dlatego warto zwracać uwagę na pewne zachowania zwierzęcia, bo niektóre z nich mogą świadczyć o zbliżającej się śmierci pupila. Oczywiście wraz z biegiem lat, dopuszczamy do siebie myśl, że pies jest coraz starszy, ale niekiedy śmierć przychodzi niespodziewanie, np. w wyniku choroby. Z tego powodu tak ważna jest regularna diagnostyka. Pies często przez długie lata nie pokazuje swoim zachowaniem, że w jego organizmie dzieje się coś złego. Warto więc raz w roku udać się z nim do lekarza weterynarii i wykonać podstawowe badania - morfologia, badanie kału i moczu, przegląd dentystyczny i echo serca. Niekiedy na badania jest już za późno i wówczas powinniśmy zwrócić uwagę na pewne zachowania psa, które świadczyć mogą o tym, że żegna się z tym światem.

Do oczywistych objawów, które świadczą o złym zdrowiu psa, należą:

nietrzymanie kału i moczu

trudności z oddychaniem

brak apetytu

problemy żołądkowo-jelitowe jak biegunka i wymioty

drżenie ciała

spadek ciśnienia krwi i temperatury ciała

zaburzenia równowagi

Kiedy zauważymy choć jeden z tych symptomów, należy niezwłocznie udać się do kliniki weterynaryjnej w celu dalszej diagnostyki. Takie objawy mogą świadczyć o chorobie, którą da się wyleczyć i tym samym uratować psu życie.

Mniej oczywiste oznaki zbliżającej się śmierci u psa

Zdjęcie Wraz ze starzeniem się psa, musimy być przygotowani na pożegnanie się z pupilem / 123RF/PICSEL

Prócz tych oznak, mogą pojawić się jeszcze inne, nieco subtelniejsze, które równie mocno powinny zwrócić naszą uwagę:

brak stabilizacji w ciągu dnia, zmiana rytmu dobowego

ospałość

zmiana zapachu psa

ucieczka z domu

chęć przebywania cały czas z właścicielem

zmiana koloru dziąseł

agresja lub autoagresja

Nawet najdrobniejsze zmiany w wyglądzie, czy zachowaniu, powinny wzbudzić naszą podejrzliwość. Psy uwielbiają rutynę i powtarzalność czynności. Dlatego nawet to, że nasz pupil nie chce iść na spacer o godzinach, w których zawsze na niego chadzał, powinno nas zastanowić. Podobnie jest z ospałością i letargiem. Gdy psu brakuje sił na aktywności, które zawsze wykonywał bez problemu, może świadczyć to o zbliżającym się końcu.

Po czym można poznać że pies umiera? Zapach "mokrego psa"

Oznaką zbliżającej się śmierci może być także zmiana zapachu. Pies może pachnieć intensywniej niż zwykle. Częstym zjawiskiem jest zapach "mokrego psa", podobny do tego, który wyczuwamy np. po spacerze w deszczu lub gdy pies wyjdzie z jeziora.

Za wyjątkowo nieprzyjemny zapach uchodzi putrescyna, organiczny związek chemiczny, który odpowiada za rozkład tkanek w ciele. Uwalnia się jeszcze przed śmiercią, więc inny zapach naszego pupila może być cenną wskazówką.

Objawy zbliżającej śmierci u psa? Kolor dziąseł

Zdjęcie Dziąsła psa są wskazówką dotyczącą jego stanu zdrowia / 123RF/PICSEL

Powinniśmy także zwrócić uwagę na kolor dziąseł psa. Zdrowe dziąsła powinny być lekko różowe. Po naciśnięciu palcem, stają się jasnoróżowe lub prawie białe i wracają do normalnego koloru natychmiast po zwolnieniu nacisku. Świadczy to o prawidłowym przepływie krwi w naczyniach włosowatych.

Bladość, żółtość lub zaczerwienienie i krwawienie dziąseł to sygnał do natychmiastowego udania się do weterynarza. Także zapach z psiego pyska jest nie bez znaczenia.

Czy pies ucieka przed śmiercią?

Pożegnanie z psem. Towarzysz mu do końca

Zdjęcie Choć to niezwykle trudne, właściciel powinien towarzyszyć swojemu psu podczas jego ostatnich chwil / 123RF/PICSEL

Jeżeli zauważymy, któryś z objawów u psa i mimo interwencji lekarza, nic już nie możemy zrobić, to czeka nas pożegnanie z czworonogiem. Wówczas możemy zrobić ostatnią rzecz - nie zostawiać go w samotności.

Opieka nad psem łączy się także z towarzyszeniem mu podczas umierania i sprawienie, by ten ostatni etap był dla niego jak najmniej bolesny, także psychicznie. Niezwykle ważna jest wówczas odpowiednia opieka weterynaryjna i ewentualne podanie psu leków uśmierzających ból lub podjęcie decyzji o eutanazji, by ukrócić cierpienia naszego ukochanego pupila.