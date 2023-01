Spis treści: 01 Dlaczego pies szczeka? Komunikacja jest niezwykle ważna

Dlaczego pies szczeka? Komunikacja jest niezwykle ważna

Wielu właścicieli psów bardzo by chciało, aby ich pupile potrafiły używać ludzkiego języka. Choć kilku słów. Wtedy nasza komunikacja byłaby o wiele łatwiejsza, ale niestety nie jest to możliwe.

Dlatego człowiek, by móc dobrze funkcjonować z psami i zgłębiać wiedzę o nich, musiał nauczyć się czytać i interpretować ich własny język. Niezwykle ważna jest mowa ciała psa, która zdradza często jego samopoczucie, emocje, zamiary względem człowieka lub innego zwierzęcia, a także niekiedy i problemy zdrowotne.

Jednak obok mowy ciała psy używają do komunikacji:

szczekania

wycia

dyszenia

warczenia

innych wokaliz

Szczekanie psa może oznaczać:

radość

ekscytację

strach

niepewność

znudzenie

W zależności od kontekstu i innych sygnałów wysyłanych przez psy jak pozycja ogona, ułożenie uszu, pokazywanie zębów, możemy wywnioskować, co oznacza dane szczekanie.

Dlaczego pies szczeka w domu? Problem z lękiem separacyjnym

Zdjęcie Będąc opiekunem psa, warto wiedzieć, co może sygnalizować u psa szczekanie, gdy ten zostaje sam w domu / 123RF/PICSEL

Problem pojawia się, jednak gdy pies szczeka przez dłuższy czas w określonych sytuacjach. Najczęściej uciążliwe jego wokalizowanie staje się, gdy pies zostaje sam w domu.

Często w takich przypadkach mówi się o lęku separacyjnym u psa. To zespół zachowań, których wyrazem jest niepokój w sytuacji, kiedy zwierzę zostaje samo, oddzielone od ludzi.

Wtedy, nie potrafiąc poradzić sobie z lękiem, strachem, frustracją, pies wyje, szczeka, często niszczy otoczenie, gryząc przeróżne przedmioty lub wygryzając dziury w ścianie czy drzwiach.

Wówczas potrzebna jest natychmiastowa konsultacja z behawiorystą i wdrożenie pracy z psem. Należy mieć świadomość, że znalezienie przyczyny wystąpienia lęku separacyjnego u psa jest dopiero początkiem pracy ze zwierzęciem, która może zając wiele tygodni lub nawet miesięcy. Problem lęku nie zniknie od razu.

Może też okazać się, że pies zostaje na długie godziny w domu z niezaspokojonymi potrzebami:

fizjologicznymi

ruchu

zabawy

kontaktów społecznych

węszenia

Wówczas z nudów i frustracji również może okazywać swoje emocje poprzez szczekanie.

Dlaczego pies szczeka w nocy? Alarm, który zbudzi każdego

Zdjęcie Pies szczekając, alarmuje o sytuacji, którą odbiera jako niebezpieczną / 123RF/PICSEL

Niektóre rasy psów zostały stworzone specjalnie do tego, by strzec danego terytorium czy stada. Jednym ze sposobów alarmowania o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest... szczekanie.

Dlatego też niektóre czworonogi szczekają, gdy usłyszą za oknem czy na klatce schodowej w bloku najmniejszy szmer. Może temu towarzyszyć także odczuwanie lęku przez psa.

Oczywiście zjawisko to jest uciążliwe dla nas samych i sąsiadów, więc także wymaga pracy z psem i wykluczeniem tego problemu. Nieoceniona będzie tu praca z behawiorystą, który dopasuje metody szkolenia do indywidualnego przypadku.

Każdy pies jest inny i wymaga innych metod pracy nad problemem.

Pies szczeka na ludzi. Agresja sama w sobie u psa występuje niezwykle rzadko

Zdjęcie Szczekanie, pokazywanie zębów często mają swoje źródło w lęku / 123RF/PICSEL

Ujadający na człowieka pies, z wyszczerzonymi zębami sprawia, że często przyklejamy mu łatkę agresora na samym wstępie. Jednak agresja u psa jest niezwykle często wynikiem lęku i frustracji psa, a te nie wzięły się znikąd. Uwarunkowania psychiczne psa i życiowe doświadczenia sprawiają, że pies może być się zagrożony i niepewny w rozmaitych sytuacjach i odczuwać negatywne emocje w stosunku do innych ludzi, czy zwierząt z różnych powodów.

I tak pies szczekający na ludzi, może odczuwać lęk przed danym typem ludzi, osobami, których nie zna, bo w okresie szczenięcym nie przeszedł odpowiedniej socjalizacji lub został skrzywdzony.

Taka agresja lękowa może właśnie przejawiać się w szczekaniu na obcych ludzi, czy też inne psy. Dlatego w pracy nad tym problemem należy jak najdokładniej poznać źródło takiego lęku i pracować ze specjalistą, by "domowymi" sposobami nie pogłębić lęku, czy traumy psa.

Możliwe, że okaże się niezbędne wzmocnienie pewności siebie psa, zaznajomienie go w odpowiedni sposób z bodźcem wyzwalającym stres czy lęk i nauczenie go w odpowiednim czasie pożądanej przez nas reakcji. Z pewnością jednak nie powinniśmy w sytuacjach szczekania i eskalacji emocji psa, przejawiać zdenerwowania, karcić psa i używać przemocy. Nasz spokój i stanowczość to grunt do budowania odpowiedniego zachowania pupila.