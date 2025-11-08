Smartfon to nasz codzienny towarzysz. Używamy go do komunikacji, pracy czy rozrywki. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najwyższej klasy sprzęt nie jest niezniszczalny. Wraz z upływem czasu każdy telefon zaczyna działać wolniej, jednak to nie koniec świata i nie musi wiązać się z niemałym wydatkiem na nowe urządzenie.

Spis treści: Dlaczego telefon zwalnia? Co skraca żywotność smartfona? Jak utrzymać telefon w dobrym stanie? Będzie służyć przez długi czas Ładujesz telefon w ten sposób? Dlatego działa gorzej

Dlaczego telefon zwalnia?

Powodów jest kilka i nie zawsze winna jest metryka naszego sprzętu. Wydaje się, że dobrze dbasz o smartfona, na ekranie nie ma ani jednej ryski i zaopatrzyłeś się w wytrzymałe etui. Czas przeanalizować procesy, które odbywają się we wnętrzu urządzenia.

Z biegiem czasu na telefonie gromadzą się pliki tymczasowe, nieużywane aplikacje i dane w pamięci podręcznej, które obciążają system. Każda aktualizacja systemu operacyjnego i aplikacji wymaga też więcej mocy obliczeniowej niż starsze wersje. Dlatego nowszy Android czy iOS mogą działać wolniej na kilkuletnich egzemplarzach.

Do tego dochodzą procesy w tle, które uruchamiają się automatycznie. Należą do nich m.in. synchronizacja, powiadomienia czy aktualizacje. W efekcie telefon pracuje coraz wolniej, a my odnosimy wrażenie, że coś ewidentnie się zepsuło.

Za spowolnione działania telefonu często odpowiadamy sami 123RF/PICSEL

Co skraca żywotność smartfona?

Nie tylko oprogramowanie ma w tym kontekście znaczenie. Kondycję telefonu pogarszają też inne czynniki. Przedstawiamy najczęstsze grzechy użytkowników, które można łatwo wyeliminować.

Przegrzewanie urządzenia - zostawianie go na słońcu czy w pobliżu źródeł ciepła, a także granie godzinami powoduje spadek wydajności i zużycie baterii.

Ładowanie "byle jak" - tanie, nieoryginalne ładowarki i trzymanie telefonu stale podłączonego do prądu skracają żywotność ogniwa.

Brak aktualizacji - pomijanie "odświeżania" systemu oraz aplikacji może prowadzić do błędów, problemów z bezpieczeństwem czy zawieszania się telefonu.

Zbyt mało pamięci - kiedy telefon ma zajętą prawie całą przestrzeń, działa dużo wolniej. Gromadzenie danych (np. zdjęć czy filmów) w końcu doprowadza do tego, że pamięć pęka w szwach i uniemożliwia płynne korzystanie ze smartfona.

Jak utrzymać telefon w dobrym stanie? Będzie służyć przez długi czas

Dobra wiadomość jest taka, że większości problemów można uniknąć. Wystarczy zadbać o kilka prostych rzeczy i wyrobić nieskomplikowane nawyki, dzięki którym telefon będzie działać płynnie. Nie musi też wiązać się to z przywracaniem go do ustawień fabrycznych. Od czego zacząć?

Pamiętaj, by regularnie czyścić pamięć telefonu. Usuwaj niepotrzebne zdjęcia, filmy i dokumenty. Jeśli chcesz je zachować, lepiej przenieś je na dysk zewnętrzny o dużej pojemności. Przejrzyj również aplikacje i pozbądź się tych, z których nie korzystasz. Czyść pamięć podręczną (pliki cache). To właśnie tutaj gromadzone są tymczasowe pliki z danymi o aplikacjach. Dzięki nim szybciej można uruchomić dany program, lecz z czasem zaczynają zajmować mnóstwo miejsca i spowalniać działanie całego urządzenia.

Dziennikarz serwisu Geekweek, Dawid Szafraniak, zwraca uwagę na konieczność aktualizowania oprogramowania: "Brak aktualizacji systemu może negatywnie wpłynąć na wydajność twojego telefonu. Aktualizacje systemu operacyjnego często wprowadzają poprawki błędów, optymalizacje oraz nowe funkcje, które mogą przyspieszyć działanie urządzenia".

Ładujesz telefon w ten sposób? Dlatego działa gorzej

Telefon nie powinien być stale podpięty do ładowania 123RF/PICSEL

Czas zwrócić uwagę na sposób ładowania telefonu. Prawdopodobnie to właśnie na tym polu pojawia się najwięcej błędów i niedociągnięć użytkowników. Nie ładuj telefonu do maksymalnego poziomu ani nie rozładowuj do zera. Optymalne jest utrzymywanie poziomu między 20 a 80 proc.

Raz na jakiś czas zrestartuj telefon, aby odświeżyć pamięć RAM i przyspieszyć działanie systemu. Chroń również przed przegrzaniem i wilgocią - to najwięksi wrogowie elektroniki.

