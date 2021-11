Dlaczego warto chodzić w kapciach?

"Ubierz kapcie". Dla wielu z nas obok "nie garb się" i "zjedz do końca" to jedno z upomnień, które najczęściej słyszeli w dzieciństwie. Na buntownicze pytanie "a po co", rodzice odpowiadali zwykle: bo się przeziębisz, bo podłoga jest zimna, albo po prostu i najczęściej: bo w domu chodzimy w kapciach.

Pozostając w duchu dziecięcej dociekliwości, zastanówmy się dlaczego w domu chodzimy w kapciach? Czy chodzi wyłącznie o przyzwyczajenie, czy może za tą praktyką stoją również zdrowotne względy?

Choć o jednoznaczną ocenę trudno, za noszeniem kapci przemawia szereg argumentów. Po pierwsze, zwłaszcza zimą oraz w pomieszczeniach, o podłogach wyłożonych kafelkami, kapcie pomagają utrzymać prawidłową temperaturę i chronią przed przeziębieniem.

Reklama

Po drugie, kapcie lub skarpety antypoślizgowe zapobiegają urazom mechanicznym, do których może dojść nie tylko w wyniku poślizgnięcia się, ale również trącenia czy zahaczenia palcem o mebel. Wielu też przekonało się na własnej skórze, jak nieprzyjemne jest nadepnięcie bosą stopą na leżący na podłodze klocek, czy inny niewielki przedmiot.

Osobną kwestią jest higiena. Może się wydawać, że jeśli po mieszkaniu boso paradują wyłącznie domownicy, nasze stopy nie są narażone na infekcje grzybiczne i wirusowe. Niestety, takie poczucie bywa złudne. Wizyta na basenie, nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny, drobnoustroje przynoszone na łapkach psa czy kota - wszystko to może stać się przyczyną zakażenia.

Chodzenie boso lub w obuwiu ma też wpływ na postawę ciała i kondycję stopy. Tej kwestii warto przyjrzeć się uważniej szczególnie w odniesieniu do małych dzieci. W tym przypadku wiele wskazuje na to, że maluch, z uporem maniaka próbujący pozbyć się pantofli ma rację. Eksperci podkreślają, że chodzenie boso (zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci) stymuluje mięśnie i zakończenia nerwowe, sprzyja również zachowaniu prostej sylwetki. Do ochrony przed chłodem i urazami powinny wystarczyć skarpetki antypoślizgowe.

Jeśli zaś, nie wyobrażamy sobie chodzenia po domu boso (czy to w odniesieniu do siebie czy do dziecka), zadbajmy o właściwy dobór kapci. Rozczłapane, wykrzywione, zbyt twarde czy zanadto miękkie, wykonane ze sztucznych materiałów, przyniosą stopom więcej szkody niż pożytku.

Zobacz również:





Lęk przed seksem



Równowaga w życiu, czyli co się składa na dobrostan

Jak się pozbyć oponki na brzuchu?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wywar z łupin cebuli. Źródło cennych substancji Interia.tv