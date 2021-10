Jak się pozbyć oponki na brzuchu?

Jak się pozbyć oponki?

Oponka na brzuchu to problem, który dotyczy wielu kobiet. By się go pozbyć, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie ma sposobu, który pozwoli pozbyć się jej w kilka dni. Jak więc uzyskać płaski brzuch?



Pierwszą kwestią jest dieta. To właśnie dzięki niej jest możliwość redukcji tkanki tłuszczowej w dolnej części brzucha. Należy pamiętać, że dieta odchudzająca to długi wieloetapowy proces, ale odpowiednie odżywianie się i aktywność fizyczna mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Tygodniowa utrata masy ciała powinna utrzymywać się na poziomie 0,5-1 kg.



Pamiętajmy, że pozbycie się oponki nie powinno wiązać się z głodówką, tylko zbilansowaną dietą, która uwzględnia odpowiednią ilość białka, węglowodanów i tłuszczów, a także minerałów i witamin.



Chcąc pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, istotne jest wyeliminowanie z diety fast foodów oraz słodyczy. Warto wprowadzić do jadłospisu chude mięsa i wędliny, a smażenie zastąpić pieczeniem lub gotowaniem na parze.

Ważną kwestią jest dostarczanie dwóch litrów wody dziennie, spożywanie posiłków co 3-4 godziny i niepodjadanie między nimi.



Oprócz zdrowego odżywiania istotna jest również aktywność fizyczna. Pomoże nie tylko w walce z oponką na brzuchu, ale także poprawi kondycję i samopoczucie. Warto skupić się na spacerach, jeździe na rowerze, pływaniu oraz zajęciach fitness.

Ponadto można także wykonywać takie ćwiczenia jak np. plank, podciąganie na drążku oraz nożyce pionowe.



