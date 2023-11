Spis treści: 01 Termofor na bóle i zaparcia. Kiedy warto go stosować?

02 Termofor a zdrowie. Czy jest on bezpieczny?

03 Kto nie powinien stosować termoforu?

Mimo że termofory zapewniają nam przyjemne ciepło i niekiedy skutecznie wspierają walkę z miejscowym bólem, okazuje się, że nie zawsze są dla nas dobre. Zbyt długi kontakt naszej skóry z ciepłem w niektórych przypadkach może być bardzo niebezpieczny.

Termofor możemy zastosować zarówno do ogrzania naszego ciała, jak i do ochłodzenia stłuczonego czy obrzękniętego miejsca. Jesienią i zimą, sięgamy częściej po to pierwsze zastosowanie.

Zazwyczaj używamy go jako ciepły okład na obolałe miejsce. Dzięki niemu dochodzi do rozluźnienia skurczonych mięśni, a w rezultacie zmniejszenia dolegliwości bólowych. Termofor sprawdzi się również przy zaparciach, a także w łagodzeniu kolek u niemowląt. Jest jednak coś, na co musimy uważać.

Zdjęcie W niektórych przypadkach termofor nie jest wskazany. Uważać powinni przede wszystkim chorzy na nadciśnienie lub miażdżycę / 123RF/PICSEL

Termofor a zdrowie. Czy jest on bezpieczny?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że zbyt długie trzymanie sztucznego tworzywa wypełnionego gorącą wodą na naszej skórze może wywołać rumień. Często towarzyszą mu swędzenie, pieczenie oraz obrzęk.

Termofor przyłożony do miejsca, w którym rozwinął nam się ostry stan zapalny skóry lub stawów, wcale nie uśmierzy naszego bólu, a wręcz przeciwnie - może przyczynić się do pogorszenia naszego stanu.

Pamiętajmy też, że jeśli wlejemy do niego wrzącą wodę i od razu przyłożymy go do naszej skóry, możemy w prosty sposób wywołać oparzenie. Z tego powodu do gumowego termoforu nigdy nie należy wlewać wrzątku.

Zdjęcie Termofor świetnie sprawdza się w łagodzeniu bólu miesiączkowego / 123RF/PICSEL

Pamiętajmy, że nie każdy powinien sięgać po termofor. Istnieją pewne przeciwwskazania do częstego jego stosowania. Są to m.in.:

nadciśnienie

miażdżyca

osteoporoza

ostre urazy

ostre stany zapalne

zaczerwienienie

obrzmienie

oparzenia i odparzenia

krwawienia i krwotoki

Z używania termoforu muszą też zrezygnować kobiety w ciąży, ponieważ może on zwiększyć ryzyko poronienia.