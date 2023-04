Połowa kwietnia to ostatni dzwonek, by na spokojnie rozliczyć swój PIT. Można to zrobić na trzy sposoby:

przez usługę Twój e-PIT

przez e-Deklaracje

tradycyjnie, w formie papierowej.

WAŻNE: Jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane.

Ministerstwo Finansów przypomina, że rozliczenie PIT online to najprostszy sposób na złożenie zeznania. Program automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych, a sam proces złożenia PIT-u jest prosty. Rozliczenie online ma jeszcze jedną dużą zaletę - możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaty na konto!

Reklama

Jak szybko zwrot podatku na konto?

O tym, jak szybko otrzymamy zwrot podatku na konto decyduje czas, w którym składamy PIT. Osoby, które zrobią to wcześniej, mogą liczyć na szybszy zwrot pieniędzy. Decydujący jest także sposób złożenia deklaracji i tak:

jeżeli zeznanie zostało złożone w formie dokumentu papierowego, urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot pieniędzy

jeżeli zeznanie zostało złożone w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje, urząd ma 45 dni od dnia złożenia zeznania.

Tak naprawdę zwrot nadpłaty możliwy jest już nawet w 10 dni, pod warunkiem, że skorzystamy z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Do kiedy rozlicza się PIT w 2023 roku?

PIT-y za 2022 rok można rozliczać do 30 kwietnia 2023. Jest to stały termin obowiązujący w stosunku do roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to ostatnim dniem na rozliczenie PIT jest pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych. W tym roku termin na złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok upływa więc 2 maja 2023 roku.



Zobacz również:

Nawet 8 tysięcy plus dla małżeństw? Oto szczegóły