W jaki sposób użyć soku z cytryny do mycia okien? Wystarczy dokładnie wymieszać 4 łyżki soku z cytryny z 3 litrami ciepłej wody . Powstały preparat przelewamy do butelki ze spryskiwaczem, a następnie z jego pomocą czyścimy zabrudzone okna. Na sam koniec warto wypolerować szyby ściereczką z mikrofibry. Dzięki temu będą pięknie błyszczały.

Cztery łyżki cytryny i 3 litry ciepłej wody – to wystarczy do zrobienia domowego specyfiku na czyste okna.

Cztery łyżki cytryny i 3 litry ciepłej wody – to wystarczy do zrobienia domowego specyfiku na czyste okna. 123RF/PICSEL

Co ciekawe, w umyciu okien może nam pomóc pewien środek , który prawdopodobnie posiada większość osób użytkujących na co dzień zmywarkę. Mowa tutaj o specjalnym nabłyszczaczu , który zapobiegnie powstawaniu smug na szybach . Dzięki temu środkowi, okna zachowają nienaganną prezencję.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie mamy ani soku z cytryny, ani nabłyszczacza do zmywarek? Wówczas, do stworzenia domowego specyfiku na czyste okna możemy wykorzystać płyn do płukania tkanin. Dzięki niemu szyby będą lśnić. Co więcej, ów środek może sprawić, że okna będą mniej podatne na osadzanie się zabrudzeń, takich jak kurz.