Kukurydza: Twarda sztuka

Wiele osób lubi gotowaną kukurydzę, ale nie wszyscy wiedzą, jak ją ugotować poprawnie. Największym błędem jest to, że przegapiamy idealny moment wyjęcia jej z wody: wtedy zostawiamy ją dłużej w garnku, co sprawia, że twardnieje. Dlatego warto pilność się jednej zasady: kukurydzę trzeba gotować maksymalnie 15 minut od momentu wrzenia. Po tym czasie kolba jest twarda jak kamień i nie przypomina tej, którą można zjeść np. na plaży.

Przygotuj kukurydzę

Zanim jednak kukurydza wyląduje w garnku, trzeba ją dobrze przygotować. Oczywiście, najpierw pozbywamy się liści, następnie usuwamy włoski, a także odcinamy jej zdrewniały koniec, jeśli wystaje znacząco poza kolbę kukurydzy. Zanim jednak zabierzemy się za gotowanie, musimy być pewni, że mamy odpowiednie akcesoria. Najważniejszy jest garnek: musi być na tyle duży, aby kolby mogły być nie tylko zanurzone w wodzie, ale także w trakcie gotowania mogły się swobodnie obracać. Oto sekret, aby kukurydza uzyskała równomierną i pożądana miękkość.

Nie spiesz się z soleniem kukurydzy!

Jeśli mamy nawyk, aby solić wrzątek przed włożeniem do niego kukurydzy, lepiej zerwijmy ze starymi przyzwyczajeniami. W przypadku tego zboża lepiej sięgnąć po cukier: nie tylko podbije delikatną słodycz złotych ziarenek, ale także sprawi, że kukurydza będzie chrupiąca. Ile dodać cukru do gotującej się kukurydzy? Wystarczą dwie stołowe łyżki.

A co z soleniem kukurydzy? Tę czynność lepiej zostawić na koniec i dodać szczyptę przyprawy już na talerzu. Warto pamiętać: co za dużo, to niezdrowo! Nadmiar soli wpływa też niekorzystnie na smak gotowanej kukurydzy. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do nasze kolby posmarować przed zjedzeniem odrobiną masła. Takie połączenie jest tylko dla kukurydzy korzystne.

