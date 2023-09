Dlaczego należy czytać składy produktów?

Porady Karygodny błąd kulinarny. Podczas smażenia zabija wyborny smak grzybów Katarzyna Bosacka od lat edukuje Polaków i zachęca do świadomego robienia zakupów. Nie tylko po to, by nie przepłacać, ale także wybierać żywność odznaczającą się najwyższą jakością. W związku z tym na każdym kroku podkreśla, by przed włożeniem do koszyka danego produktu najpierw przeczytać jego skład.

Na instagramowym profilu Katarzyny Bosackiej pojawił się przykład wyjaśniający, dlaczego czytanie etykiet jest tak ważne. Dziennikarka opublikowała zdjęcie przedstawiające pastę z makreli, której skład pozostawia wiele do życzenia. Przyznała, że dawno nie widziała produktu rybnego, który ma aż tak długi i kiepski skład.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka od lat edukuje Polaków i zachęca do świadomego robienia zakupów / Jerzy Dudek/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Katarzyna Bosacka przeanalizowała skład pasty z makreli

Katarzyna Bosacka udostępniła zdjęcie, które otrzymała od jednej z obserwatorek. Etykieta produktu przeraziła dziennikarkę, a analizą podzieliła się z internautami. "Skład zaczyna się z grubej rury, czyli od margaryny, w której jest częściowo utwardzony tłuszcz palmowy. To właśnie on jest źródłem szkodliwych tłuszczów trans, które przyczyniają się m.in. do chorób sercowo-naczyniowych" - podkreśliła dziennikarka.

Następnie na liście składników jest woda, emulgatory, kwas sorbowy oraz barwnik. Dopiero później można znaleźć makrelę. Producent zaznaczył jej ilość jako 25, ale nie podał jednostki miary. "Makrela jest oczywiście w panierce, więc dodatkowo pojawia się mąka pszenna, sól i drożdże" - dodała Katarzyna Bosacka.

Instagram Post Rozwiń

Do tego dziennikarka wymieniła mleko w proszku, gumę guar, glukozę, sorbinian potasu i benzoesan sodu oraz sztuczny aromat papryki i aromat dymu wędzarniczego. To jednak nie wszystkie składniki, bo kilka z nich pominęła i skupiła się tych najważniejszych. Na koniec Katarzyna Bosacka zaapelowała do internautów, by byli czujni podczas zakupów i zapoznawali się ze składami produktów, zanim je kupią.

Post jak zwykle spotkał się z odzewem ze strony użytkowników Instagrama. "Jak na jakiejś lekcji chemii", "Szok", "Sama chemia!!! Robię sama i jest smaczna i o wiele mniej składników" - pisali internauci pod postem.

