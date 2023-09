Spis treści: 01 Bułka tarta i masło zamiast papieru do pieczenia

02 Folia aluminiowa - doskonały zamiennik papieru

03 Papier śniadaniowy do wypieków

Bułka tarta i masło zamiast papieru do pieczenia

Doświadczone panie domu, których kuchnie co tydzień wypełniają się smakowitym aromatem pieczonego ciasta, nieraz musiały mierzyć się z nagłym brakiem papieru do pieczenia. Zawsze jest, a nagle okazuje się, że całe zapasy właśnie magicznie gdzieś wyparowały. Nie stanowi to jednak przeszkody w realizowaniu planu o przygotowaniu słodkich wypieków.

Na ratunek przychodzą masło oraz bułka tarta. Wystarczy dokładnie nasmarować nimi blaszkę do pieczenia, a następnie wlać do środka surowe ciasto. Teraz trzeba tylko włożyć całość do nagrzanego piekarnika i trzymać w środku zgodnie ze wskazówkami podanymi w przepisie. Po upieczeniu zauważymy, że nawet najmniejszy fragment wypieku nie przywarł do formy. Co ciekawe, z tego sposobu korzystano jeszcze przed rozpropagowaniem papieru do pieczenia.

Folia aluminiowa - doskonały zamiennik papieru

Szuflada z kuchennymi niezbędnikami do pieczenia świeci pustką, w lodówce skończyła się właśnie ostatnia kostka masła, a bułki tartej na co dzień nie używamy. Czym zatem zabezpieczyć przygotowywane ciasto przed przywieraniem? Sprawdzonym rozwiązaniem będzie użycie zwykłej folii aluminiowej. Wystarczy odciąć potrzebny kawałek i wyłożyć nim blaszkę. Pamiętajmy o tym, by zawsze układać folię błyszczącą stroną do góry. O wiele lepiej zatrzymuje ciepło, dlatego pomoże ciastu lepiej się dopiec.

Papier śniadaniowy do wypieków

Powrót dzieci do szkół i przedszkoli wiąże się z powrotem porannego rytuału robienia kanapek w ramach drugiego śniadania. Często pakujemy je do specjalnych pojemników, choć w wielu domach nadal prym wiedzie zwykły papier śniadaniowy. Warto wiedzieć, że nie tylko zabezpieczy jedzenie przed rozwaleniem się w plecaku, ale także zastąpi papier do pieczenia.

Nie wystarczy jednak tylko wyłożyć papierem śniadaniowym brytfanki lub formy. Jego wierzchnią warstwę trzeba dokładnie natłuścić, m.in. masłem, margaryną lub olejem roślinnym. Wybrany tłuszcz najlepiej rozprowadzić pędzelkiem. Jedynie równomierne rozłożenie produktu na papierze kanapkowym umożliwi ciastu oraz innym daniom równomierne wypieczenie, bez ryzyka przypalenia.

