Ile metrów od granicy działki można posadzić drzewa? Przepisy nie są jednoznaczne Sejm przygotował specjalną uchwałę, dzięki której na dodatkowe świadczenie będą mogli liczyć działacze opozycji antykomunistycznej. W tym miejscu warto wspomnieć, że już od kilku lat pobierają oni dodatkowe pieniądze - początkowo wysokość dodatku miała zależeć od kwoty przyznawanej emerytury, ale po nowelizacji z 2017 roku wyniósł on 402 zł brutto miesięcznie, a teraz jego wysokość zmienia się wraz ze wskaźnikiem inflacji. W marcu 2023 roku wynosił 565,67 zł brutto.

Dodatkowe 1000 zł do emerytury. Komu się należy?

Według przygotowanej właśnie przez Sejm uchwały, świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej ma być równe wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. W tym roku byłoby to więc aż 1588,44 zł brutto. O zmianach poinformował premier Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facebooku.

Dziś głosami klubu Prawo i Sprawiedliwość Sejm przyjął ustawę, w której zwiększa świadczenie dodatkowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych!

- napisał premier, przypominając jak wiele zawdzięczamy opozycjonistom.

Nic nie jest w stanie wynagrodzić im wielu lat walki, więzienia, pobicia przez znanych i nieznanych sprawców. Dzięki nim żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju

- dodał.

Aby ubiegać się do dodatkowe świadczenie, należy udać się do o Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i wystąpić o przyznanie statusu. Należy również udowodnić co najmniej roczną działalność w ramach zorganizowanych struktur antykomunistycznych lub wykazać przynajmniej miesięczny pobyt w więzieniu przez działalność antykomunistyczną.

