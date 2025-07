Dlaczego warto jeść ciecierzycę? Jelita ci podziękują

Wiele mówi się o tym, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Jeśli chcesz o nie zadbać, sięgnij po błonnik, którego ciecierzyca ma go naprawdę sporo. Do tego dochodzi zawartość witamin z grupy B, witaminy K oraz żelazo, potas, fosfor i magnez. Dlatego warto jeść ciecierzycę, ponieważ wspiera nasze zdrowie na kilku poziomach:

reguluje trawienie;

przyspiesza przemianę materii;

wspiera mikroflorę jelitową;

pomaga przy zaparciach;

obniża poziom cukru i złego cholesterolu;

poprawia krzepnięcie krwi;

wspiera układ nerwowy;

działa antyoksydacyjnie;

To nie koniec zbawiennych właściwości tego warzywa. Ciecierzyca dzięki wysokiej zawartości błonnika wspiera również odchudzanie. Zapewnia na długo poczucie sytości, co zapobiega napadom wilczego apetytu. Poza tym jest cennym źródłem białka roślinnego, co ma znaczenie w diecie bezmięsnej.

Ciecierzyca gotowana i ze słoika. Którą wybrać?

Zarówno gotowana, jak i ciecierzyca ze słoika są wartościowym składnikiem diety. Jeśli masz więcej czasu, zdecydowanie warto sięgnąć po suchą i samodzielnie ją ugotować. Weź jednak pod uwagę, że wymaga ona wcześniejszego moczenia przez kilka, a nawet kilkanaście godzin. Tak przygotowana jest delikatniejsza, lepiej tolerowana przez jelita i pozbawiona konserwantów.

Jeśli czas cię goni, to ciecierzyca ze słoika lub z puszki będzie idealną opcją na szybko. Najważniejsze, by dobrze ją przepłukać i wybierać produkty z dobrym składem. Przed zakupem przeczytaj etykietę i sprawdź, czy produkt nie ma nadmiaru soli i niepotrzebnych dodatków. W kuchni liczy się wygoda, ale też świadomość tego, co trafia na talerz.

Sałatka buraczkowa z ciecierzycą i kozim serkiem 123RF/PICSEL

Z czym ją łączyć ciecierzycę, by było naprawdę zdrowo

Ciecierzyca jest bardzo wdzięcznym, bo wszechstronnym składnikiem. Można ją dodawać do sałatek, zup, curry, a nawet do kotletów czy past na kanapki. Jeśli jednak chcesz wycisnąć z niej maksimum zdrowia, dobrze ją zestawić z warzywami bogatymi w witaminę C. Pomidory, papryka czy natka pietruszki pomogą lepiej wchłaniać żelazo zawarte w ciecierzycy.

Warto także połączyć ją z pełnoziarnistymi produktami jak ryż brązowy, kasza gryczana czy komosa ryżowa. Ciecierzyca ma wprawdzie dużo białka, ale nie posiada wszystkich aminokwasów. Połączenie ze zdrowymi ziarnami uzupełni te braki. Dobrym pomysłem są też zdrowe tłuszcze. Oliwa z oliwek czy awokado wspomogą wchłanianie witamin zawartych w ciecierzycy. A przyprawy? Kumin, imbir czy kolendra nie tylko wzbogacają smak, ale i łagodzą ewentualne dolegliwości trawienne towarzyszące niektórym po spożyciu warzyw strączkowych.

Kto nie powinien jeść ciecierzycy? Przeciwwskazania

Choć ciecierzyca brzmi jak produkt idealny, nie każdemu wyjdzie na zdrowie. Osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS) mogą odczuwać po niej wzdęcia i dyskomfort, zwłaszcza jeśli zjedzą jej zbyt dużo naraz. Ciecierzyca zawiera bowiem grupę węglowodanów, które mogą fermentować w jelitach i nasilać objawy.

Podobnie osoby z dną moczanową powinny ograniczyć spożycie ciecierzycy ze względu na zawartość puryn. Mają one wpływ na podniesienie poziomu kwasu moczowego. Alergie na rośliny strączkowe zdarzają się rzadko. Warto jednak obserwować reakcje organizmu po zjedzeniu ciecierzycy. Ze względu na zawartość oligosacharydów, ciecierzyca nie jest zalecana w diecie lekkostrawnej.

