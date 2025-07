Babka lancetowata (babka wąskolistna, języczki polne) to gatunek byliny z rodziny babkowatych. Naturalnie występuje na terenie niemal całej Europy, zachodniej części Azji i północnej Afryce. Występuje również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej czy Australii.

Nietrudno się na nią natknąć w Polsce - rośnie na łąkach, pastwiskach, terenach przydrożnych i na wzgórzach. Roślina posiada charakterystyczne liście w kształcie lancetowatym, zwężające się ku łodydze.

Co zawiera babka lancetowata?

Właściwości zdrowotne babki lancetowatej były znane już od czasów starożytnych. Roślina zawiera:

Flawonoidy,

Fitosterole,

Garbniki,

Związki mineralne,

Kwasy organiczne.

Babkę lancetowatą uprawia się poprzez siew nasion do gruntu. Liście rośliny zbiera się od maja do września. Eksperci polecają jednak szczególnie czerwiec i lipiec.

Działanie babki lancetowatej. Remedium na liczne dolegliwości

Na co działa babka lancetowata? Napar na bazie rośliny wykazuje działanie przeciwkaszlowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeczyszczające. Jedną z najważniejszych właściwości jest pozytywny wpływ na trzustkę.

Ze względu na sporą zawartość śluzu, roślina pomaga łagodzić dolegliwości żołądkowe, problemy z trawieniem i podrażnienia. Wysoka zawartość garbników wykazuje działanie ściągające na błonę śluzową żołądka i zmniejsza jej przekrwienie.

Babka lancetowata może być również sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o łagodzenie objawów nieżytu górnych dróg oddechowych. Tutaj alternatywą dla tradycyjnych preparatów na kaszel jest właśnie syrop z babki lancetowatej. Na końcu prezentujemy przepis, wedle którego można przygotować ten eliksir zdrowia.

Liść babki na skaleczenie to metoda, którą wielu zna z dzieciństwa 123RF/PICSEL

Oprócz tego babka lancetowata sprawdza się jako naturalny opatrunek w przypadku pogryzienia przez owady. Wyciśnięty z niej sok łagodzi świąd i obrzęk.

Jak widać, roślinę można stosować na różne sposoby. Aby przygotować odwar, należy zalać łyżkę liści ciepłą wodą i gotować przez pięć minut pod przykryciem. Odstaw miksturę na kwadrans i przecedź.

Odwar można pić lub stosować do płukania czy przemywania. Należy go spożywać dwa razy dziennie po pół szklanki. Po przestudzeniu, miksturą można płukać chore gardło od dwóch do trzech razy dziennie.

W aptece również znajdziemy preparaty na bazie babki lancetowatej, jeżeli nie chcemy samodzielnie przygotować odwaru czy syropu.

Chociaż babka lancetowata działa korzystnie na zdrowie, może wykazać pewne działania niepożądane. Ważne, by stosować ją zgodnie z zaleceniami. W przeciwnym razie przedawkowanie może wywołać niezbyt przyjemne skutki w postaci wymiotów czy biegunki. Babki lancetowatej nie powinny też stosować kobiety w ciąży.

Syrop z babki lancetowatej: przepis

Syrop z babki lancetowatej* przygotujesz w prosty sposób. Potrzebujesz sześciu liści rośliny. Należy je zmielić i w takiej formie przełożyć do garnka. Zasyp je pól kilogramem cukru i zalej wodą tak, by przykryła cukier. Całość gotuj na średnim ogniu do momentu rozpuszczenia cukru i zgęstnienia mikstury. Od czasu do czasu należy przemieszać miksturę.

Syrop powinien mieć słodki smak. Na końcu należy go przecedzić i przelać do słoiczków. Jeśli chcemy go przechowywać przez dłuższy czas, należy poddać go pasteryzacji. Odstaw syrop w ciemne i chłodne miejsce. Po otwarciu słoiczka, syrop należy przechowywać w lodówce.

* Przepis pochodzi z serwisu Smaker

