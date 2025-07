Nowy trend podbija media społecznościowe

Influencerki urodowe na całym świecie wręcz oszalały na punkcie tego trendu i ochoczo wprowadziły go do swojej porannej rutyny. Skuszone obietnicą szybkiego pozbycia się opuchlizny z twarzy, poprawy krążenia, ujędrnienia skóry, działania pobudzającego do działania oraz lepszego kolorytu cery codziennie po przebudzeniu zanurzają twarz w misce z wodą z dodatkiem dużej ilości kostek lodu. Czy to ekstremum rzeczywiście działa cuda na skórę?

Farmaceutka ostrzega

Sybilla Szal, farmaceutka kliniczna, postanowiła odnieść się do trendu na zanurzanie twarzy w lodzie. Na swoim instagramowym koncie obejrzała jeden z filmików urodowej influencerki i bezpardonowo skwitowała go jako niepotrzebny i niebezpieczny. - Nie wierzę, że to robisz. Nagłe zanurzenie twarzy w wodzie z lodem może spowodować odruch nurka, czyli zwolnienie pracy serca a w skrajnych przypadkach jego zatrzymanie - grzmi na nagraniu. Następnie rozprawia się z pozostałymi urodowymi "trikami" prezentowanymi na filmie: olejku rycynowym wlewanym do pępka, zażywaniem suplementów w ogromnych ilościach i codziennym ważeniu się.

Czy rzeczywiście nurzanie głowy w wodzie o bardzo niskiej temperaturze może być aż tak niebezpieczne? Na jednym z nagrań, które obiegło Instagram, możemy obejrzeć, co dzieje się z naszym sercem podczas takiej ekstremalnej czynności. Mężczyzna podłączony do aparatury zanurza twarz w misce z lodem, a kamera rejestruje stopniowe spowalnianie tętna. W opisie możemy przeczytać, że to sposób na podniesienie dopaminy, wyciszenie się i uspokojenie.

Zdaj sobie sprawę z zagrożeń

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo zachęcających benefitów, należy zdać sobie również sprawę z potencjalnych zagrożeń, które niesie za sobą "ice facial":

• Podrażnienie - zaczerwienienie i swędzenie

• Zwężone naczynia krwionośne - zmniejszony przepływ krwi i składników odżywczych, których potrzebuje twoja skóra

• Pękające naczynia włosowate - pozostawiają ślady na twarzy, które można usunąć tylko za pomocą drogich zabiegów laserowych

• W ekstremalnych przypadkach możliwe jest zamrożenie wody w komórkach - trwałe uszkodzenie struktur molekularnych

