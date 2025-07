Mężczyźni gorzej przechodzą przeziębienie niż kobiety? To nie mit

W żarcie "kobieta podczas porodu może czuć prawie to samo, co czuje mężczyzna podczas przeziębienia" może być ziarnko prawdy. Okazuje się, że faktycznie mężczyźni zdecydowanie gorzej, niż kobiety znoszą przeziębienie i odpowiedzią na to zagadnienie jest biologia i różnice między płciami.