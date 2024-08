Dodawany najczęściej do zupy, może być też pity jak sok. To skarbiec potasu

Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw po jakie sięgają Polacy. Sprawdza się do kanapek, a w formie płynnej jako przecier lub passata stanowi bazę sosów i zup.

Czasem jednak pojawia się pytanie, czy właśnie przecier, który często był dodawany przez gospodynie domowe, jako baza do pomidorówki, to zdrowa opcja? Czy może jednak lepiej samemu blendować pomidory w domu.

I tak z pewnością na wartości traci zawarta w pomidorach witamina C. Wszystko przez to, że ta witamina jest niezwykle czuła na zmiany temperatur.

Ale sytuacja obróbki działa jednak korzystnie na niektóre właściwości. Przede wszystkim taki sposób przerabiania pomidorów powoduje, że likopen zmienia swoją strukturę chemiczną, co sprawia, że organizm ludzki łatwiej go wchłania.

Za co odpowiedzialny jest ten związek chemiczny? Jest on niezwykle cenny dla naszego zdrowia. Jest silnym antyoksydantem, który nadaje pomidorom ich czerwony kolor. Dla nas ma on właściwości przeciwnowotworowe. To głównie z jego powodu możemy śmiało jeść dobrej jakości przecier pomidorowy.