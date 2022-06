Domowy "detektor" kleszczy. Tak sprawdzisz, ile żeruje ich w ogrodzie

W mediach od lat trwa kampania przestrzegająca o chorobach odkleszczowych. Mimo to wiele osób nadal ignoruje niebezpieczeństwo lub uważa kleszcze za rzadkie okazy. Tymczasem w ubiegłym roku w Polsce w okresie od początku roku do połowy sierpnia boleriozą zaraziło się od kleszczy ponad 6 tysięcy osób. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim ogrodzie.

Sezon na kleszcze rozpoczęty

Sezon na kleszcze rozpoczyna się zazwyczaj z końcem marca lub początkiem kwietnia, a trwa nawet do końca listopada. Najłatwiej można złapać kleszcza od poranka do południa i wieczorem oraz w nocy. Szczyt ich aktywności przypada na okres od maja do czerwca oraz od września do października. Ich okres żerowania zależy od temperatury, ponieważ kiedy spadnie ona poniżej 4 stopni C, te pajęczaki zapadają w "sen zimowy", podczas którego - ukryte w ściółce - przesypiają niekorzystne warunki pogodowe.

W Polsce kleszcza można złapać w zasadzie wszędzie. Najłatwiej spotkać je w lasach, na polanach, nadrzecznych łąkach oraz w wysokich trawach, a nawet w przydomowych ogródkach i parkach miejskich. Jeśli uważasz, że w twoim ogrodzie nie ma kleszczy, przeprowadź ten eksperyment. Jego wyniki mogą cię zaskoczyć.

Jak sprawdzić, czy są kleszcze w ogrodzie? Wystarczy białe prześcieradło

Zanim wpuścisz do ogrodu dzieci i zwierzęta, warto upewnić się, że jest to bezpieczna przestrzeń na rodzinny wypoczynek. Wystarczy, że weźmiesz białe prześcieradło lub obrus, przywiążesz materiał do kija (może być taki od miotły) i odbędziesz krótki spacer po ogrodzie. Po przeciągnięciu materiałem kilka razy po trawie w ogrodzie rozłóż materiał na płasko i dokładnie się mu przyjrzyj. To prawie pewne, że znajdziesz na materiale co najmniej jednego kleszcza. Ale nie martw się na zapas, przed jego wkłuciem da się ochronić.

Jak ochronić się przed ukłuciem kleszcza?

Zdjęcie 40 procent kleszczy w naszym kraju jest zakażonych boreliozą / 123RF/PICSEL

Wiadomo, że lato to nie najlepszy moment na zakładanie długich rękawów, nogawek i czapek, jednak to właśnie ubrania stanowią podstawową ochronę przed kleszczami. Jeśli więc wybierasz się do lasu, uznaj takie odzienie za konieczne. Zaleca się także zakładanie butów z wysokimi cholewami. Wszelkie wyloty z rękawów czy nogawek należy spryskać preparatem odstraszającym kleszcze. Preparat napuść również na dłonie i rozprowadź go nimi po widocznych obszarach skóry. Możesz też skropić nieco ubranie pod pachami, w zgięciach łokci oraz kolan, a także okolic krocza, ponieważ kleszcze przyciąga podwyższona temperatura ciała i zapach potu. Ponadto zaleca się zakładanie jasnych ubrań, na których kleszcze będą lepiej widoczne. Po powrocie do domu koniecznie obejrzyj dokładnie swoje ciało.

