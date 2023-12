Ostatni moment, by złapać za narzędzia. Tak wyregulujesz drzwi balkonowe

Jeśli zimą samochód musisz trzymać na zewnątrz, skrobaczka, szczotka i odmrażacz do szyb oraz zamków to akcesoria, które zawsze musisz przy sobie mieć. Rano przed wyjazdem do pracy może okazać się, że z powodu mrozu niemożliwe będzie dostanie się do wnętrza pojazdu. Dla zapominalskich mamy kilka genialnych rozwiązań. Okazuje się, że odmrażacz można zrobić samodzielnie przy użyciu produktów, które zapewne masz w domu.

Odmrażacz do szyb i zamków. Jak go zrobić?

Do stworzenia własnego odmrażacza potrzebne są tylko cztery składniki - ocet, spirytus salicylowy, płyn do mycia naczyń oraz woda. Warto mieć także butelkę z atomizerem, aby łatwo rozprowadzić płyn na zamkach oraz szybach.

Do 1 litra wody należy dolać około 60 ml octu, 60 ml spirytusu i 30 ml płynu do mycia naczyń. Następnie miksturę przelać do pojemnika i wymieszać. Potem zamarznięte miejsca wystarczy spryskać płynem i odczekać kilka minut.

W jaki jeszcze sposób można odmrozić szyby?

W przypadku oszronionych szyb sprawdzi się również niepozorny produkt prosto z... warzywniaka! Mało kto wie, że ziemniaki są w stanie rozpuścić szron na szybach. Surowy egzemplarz wystarczy przekroić na pół, a następnie pocierać nim powierzchnię. Na koniec należy przetrzeć szybę papierowym ręcznikiem, aby pozbyć się smug oraz nadmiaru wilgoci.

Niektórzy do usuwania lodowej warstwy z szyb używają także worka foliowego napełnionego ciepła wodą, którym wystarczy przetrzeć szybę. Metoda ta sprawi, że topniejący szron spowoduje powstanie wilgoci, dlatego natychmiast należy jej nadmiar usunąć przy pomocy ściągaczki bądź ściereczki.

Zdjęcie Odmrażacz przygotujesz z wykorzystaniem octu, spirytusu salicylowego i płynu do naczyń / 123RF/PICSEL

Czym grozi jazda samochodem z niezupełnie odmrożonymi szybami?

Idealna widoczność w czasie jazdy jest konieczna, by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Policjant widząc, że kierowca porusza się pojazdem, w którym tylko część szyby jest odmrożona może go zatrzymać i ukarać mandatem. Za to przewinienie grozi kara od 20 do nawet 3 tys. zł.