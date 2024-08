Domowy oprysk na ćmę bukszpanową. Zmieszaj, zagotuj i spryskaj gałązki

Ćma bukszpanowa od kilku lat jest zmorą polskich ogrodników. Ten niewielki, pochodzący z Azji owad potrafi skutecznie uszkodzić krzewy bukszpanu, niejednokrotnie doprowadzając do śmierci rośliny. Główne zagrożenie stwarzają jednak nie dorosłe osobniki, ale larwy - to one żerują na delikatnych liściach bukszpanu. Oznaką ich pojawienia jest rodzaj pajęczyny, oplatającej gałązki rośliny. Gdy ją zauważysz, bezzwłocznie reaguj. Jak? Na przykład stosując domowy oprysk.