Dodatki do herbaty nie tylko dla smaku

Niektórzy raczą się napojem bez żadnych ozdobników, inni wolą herbatę z cytryną czy syropem malinowym. W chłodnych miesiącach ma nie tylko smakować wybornie, ale też rozgrzewać wyziębiony organizm. Z tego powodu chętnie sięgamy po przyprawy korzenne, które nadają całości kuszącego aromatu. Na uwagę zasługuje także pomysł dodawania goździków do herbaty. Po pierwszej degustacji przekonasz się, że zyskuje pierwszorzędny smak, a w nieco dłuższej perspektywie zauważysz też korzystny wpływ na ciało.

Goździki na ból gardła

Przyprawa o wyrazistym smaku i aromacie zawiera substancje o działaniu odkażającym. Goździki w herbacie przysłużą się odświeżaniu oddechu, ale też zwalczaniu objawów przeziębienia i zakażenia dróg oddechowych. Złagodzą ból gardła i pomogą pozbyć się dokuczliwego kaszlu, rozrzedzając wydzielinę zalegającą w płucach.

Zdjęcie Korzystaj z właściwości goździków na co dzień / 123RF/PICSEL

Pij dla poprawy trawienia

Gdy temperatura na zewnątrz spada, niemalże automatycznie mamy większą ochotę na obfite i kaloryczne posiłki. Zimowa dieta bogata w ciężkostrawne potrawy może negatywnie odbijać się na całym układzie pokarmowym. Nieobce są ci wzdęcia i zaparcia? Życie uprzykrza ci zgaga lub niestrawność? Goździki nazywane są naturalnym remedium na dolegliwości trawienne. Kilka sztuk dodanych do herbaty pozwoli stworzyć napar, który przyniesie ulgę przeciążonemu żołądkowi i sprawi, że poczujesz się lżej.

Dobroczynne właściwości goździków

Niepozorna przyprawa wypełniona jest witaminami A, C, D, E oraz K. Znajdziemy w nich także wapń, magnez, potas, fosfor, cynk i selen, które składają się na korzystny wpływ goździków na zdrowie. Do ich działania zaliczyć można obniżanie poziomu cukru oraz cholesterolu.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że używanie ich jako dodatku do herbaty nie rozwiąże całkowicie naszych problemów zdrowotnych. Kilka sztuk wsypywanych do napoju nie dostarczy dawki witamin i minerałów pokrywających dzienne zapotrzebowanie człowieka. Traktujmy je więc jako uzupełnienie różnorodnej i właściwie zbilansowanej diety, nie zapominając o ważnej roli regularnej aktywności fizycznej i wykonywaniu okresowych badań pod okiem lekarza.

Jak zrobić herbatę z goździkami?

Zdjęcie Rozgrzewająca herbata może mieć bardzo dobry wpływ na zdrowie / 123RF/PICSEL

Sprawa jest wyjątkowo prosta. Kilka sztuk wsyp do kubka razem z herbatą i zalej gorącą wodą. Możesz dodawać je podczas parzenia herbaty. By wzmocnić korzystny wpływ napoju na zdrowie, możesz urozmaicić go imbirem (świeżym lub suszonym) oraz cynamonem.

