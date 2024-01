Czy kawa z rozmarynem jest dobra na odchudzanie?

Charakterystyczny smak i głęboki aromat kawy potrafią ekspresowo pobudzić, nawet po nieprzespanej nocy. Napój zawdzięcza te właściwości obecności kofeiny, która dodatkowo działa przeciwbólowo, przyspiesza spalanie tłuszczu, a także oczyszcza organizm z toksyn i wolnych rodników, odpowiedzialnych za przyspieszenie starzenia się skóry. Rozmaryn to jedna z najpopularniejszych przypraw, z której chętnie korzysta się na całym świecie.

Intensywny aromat oraz lekko korzenny i pikantny posmak świetnie komponuje się z zupami, mięsami, a także ziemniakami. Na walorach kulinarnych zalety rozmarynu się nie kończą. To naturalny środek przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy i przeciwzapalny. Zwolennicy kawowych eksperymentów doradzają doprawienie jej właśnie rozmarynem. Regularne picie takiego napoju obniży poziom cholesterolu i cukru we krwi, a dodatkowo zmotywuje organizm do walki ze zbędnymi kilogramami.

Z czym pić kawę, żeby schudnąć?\

Słodka kawa, pełna gęstej śmietanki i obficie doprawiona cukrem to przysmak, który nie poradzi sobie z rozruszaniem leniwego metabolizmu. Zbyt częste sięganie po tego typu napój sprawi, że kilogramy nie tylko nie znikną, ale dodatkowo przybędzie ich w nadmiarze. Na liście sporządzonej przez dietetyków znalazło się kilka smakowitych zamienników białych kryształków cukru, które sprawią, że kawa stanie się o wiele zdrowsza.

Po jakie dodatki sięgnąć, jeśli chcemy skutecznie wspomóc organizm w aktywnym spalaniu nagromadzonego tłuszczu? Rozmaryn to niejedyna przyprawa o silnych właściwościach odchudzających. Warto zaopatrzyć szafki kuchenne także m.in. w:

cynamon,

czarny pieprz,

goździki,

imbir,

kardamon,

kurkumę,

papryczkę chilli.

Jak zrobić kawę z rozmarynem?

Przygotowanie domowego specyfiku nie wymaga od nas wykonania wielu skomplikowanych kroków. Wystarczy jak co rano zaparzyć ulubioną małą czarną w filiżance, a następnie wrzucić do niej gałązkę rozmarynu. Już po kilku minutach wyczujemy w aromacie kawy nowe nuty. To znak, że zioło zaczęło działać i uwalnia dobroczynne właściwości. Zanim weźmiemy pierwszy łyk parującego napoju, usuńmy z niego rozmaryn. Możemy wyciągnąć go za pomocą łyżeczki lub przecedzić kawę przez sitko.

Druga metoda da nam gwarancję, że w filiżance nie pozostaną listki rośliny. Regularne picie kawy z dodatkiem rozmarynu pobudzi metabolizm do pracy i ułatwi zrzucanie zbędnych kilogramów. Nie należy jednak zapominać, że jest to jedynie dodatek do diety, a nie zamiennik odpowiednio zbilansowanej diety. Jak często pić kawę z rozmarynem? Specjaliści wskazują, że optymalna częstotliwość to dwa razy dziennie. Zwiększenie ilości kofeiny przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego.

