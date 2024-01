Spis treści: 01 Cenne właściwości kurkumy

Cenne właściwości kurkumy

Kurkumę zaliczamy do bylin imbirowatych. Na pierwszy rzut oka może przypominać nieco skurczony imbir, jednak pierwszą różnicę zauważymy w jej miąższu. Po obraniu skórki naszym oczom ukaże się jaskrawopomarańczowe wnętrze. Potocznie składnik nazywa się także szafranem indyjskim, imbirem żółtym lub po prostu żółcieniem. Dlaczego warto włączyć kurkumę do codziennej diety? Odpowiedź tkwi w licznych właściwościach zdrowotnych.

Na pierwszym miejscu warto wskazać obecność kurkuminy, pomarańczowego barwnika z grupy polifenoli. To silny przeciwutleniacz o działaniu przeciwzapalnym. Na podium znajduje się również tumeron, odpowiedzialny za wspomaganie namnażania oraz różnicowania komórek mózgowych. Na tym jednak zalety kurkumy się nie kończą. Przyprawa przyda się także w walce ze zbędnymi kilogramami. Spektakularne efekty możemy osiągnąć, jeśli połączymy ją z kawą.

Kawa z dodatkiem kurkumy - wpływ na organizm

Pasjonaci kawy twierdzą, że już sam jej zapach pobudza ich do działania. Nie da się go pomylić z niczym innym. Część osób trzyma się prostych proporcji, łącząc jedynie świeżo mielone ziarna z wodą. Inni nie wyobrażają sobie porannego napoju bez dodatku cukru. Wśród kawoszy rośnie także fenomen złotego latte, czyli kawy z kurkumą. To nadal dość świeży trend, jednak zyskujący popularność ze względu na właściwości zdrowotne.

Na podstawie badań stwierdzono, że kurkuma w połączeniu z kofeiną zmniejsza rozwijające się stany zapalne, w tym m.in. uciążliwe zapalenie stawów o podłożu reumatoidalnym. Zwolennicy napoju z dodatkiem kurkumy twierdzą, że poprawia im nastrój. Okazuje się, że nie jest to niezgodne z prawdą. Naukowcy udowodnili, że pijąc regularnie kawę ze szczyptą kurkumy, możemy zapobiegać rozwojowi depresji. Po wzięciu pod lupę duetu kofeiny i kawy zauważono, że daje on silne właściwości przeciwzapalne oraz wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia.

Złote latte - sprawdzony przepis

Składniki:

250 ml świeżo parzonej kawy

½ szklanki mleka lub napoju roślinnego

1 łyżeczka sproszkowanej kurkumy

½ łyżeczki mielonego cynamonu

¼ łyżeczki mielonego imbiru

szczypta pieprzu

miód, erytrytol lub stewia do smaku

Przygotowanie:

Do rondelka wlewamy mleko lub napój roślinny, a następnie dodajemy kurkumę, cynamon, pieprz oraz imbir. Naczynie stawiamy na niewielkim ogniu i doprowadzamy do wrzenia, co jakiś czas mieszając. Kiedy mleko z przyprawami zacznie się gotować, zdejmujemy garnek z ognia i za pomocą specjalnego spieniacza do mleka lub miksera napowietrzamy miksturę. Do spienionego mleka dolewamy porcję świeżo parzonej kawy, całość dosładzamy wedle uznania i przelewamy do filiżanki. Smacznego!

