Dendrobium nobile: cudaczna roślina

Dendrobium to jedna z ciekawszych roślin, które możemy uprawiać w naszych domach. Co prawda, na parapecie potrzebuje doniczki i odpowiedniego podłoża, za to w Azji, skąd pochodzi, rośnie jak epifit: nie potrzebuje ziemi, ale rośnie na innych organizmach, choć nie jest pasożytem. Dendrobium nobile może śmiało porastać inne drzewa większe bądź miejsc albo formacje skalne. Samo w sobie osiąga różne rozmiary: od kilkucentymetrowych, aż po takie, które mają dwa metry wysokości. Dendrobium nobile uznawane jest za roślinę idealną dla początkujących i tych, którzy do zwykłych storczyków nie mają cierpliwości.

Jak wygląda dendrobium nobile? W pierwszej chwili może przypominać dracenę (lucky bamboo), ponieważ ma wysokie, segmentowe pędy, które pokryte są długimi liśćmi. Z drugiej strony w sezonie wegetacyjnym zakwita i dosłownie obsypuje się kolorowymi płatkami. Jeśli spełnimy jej podstawowe warunki, może powtarzać kwitnienie nawet kilka razy w trakcie roku, a na dodatek kwiatów może być kilkaset równocześnie, co zależy - oczywiście - od wysokości dendrobium.

Jak pielęgnować dendrobium nobile?

Jeśli w nasze ręce trafił dendrobium nobile, to najpierw musimy zapewnić mu odpowiednie miejsce. Najlepiej, aby ustawiony był tam, gdzie jest sporo światła słonecznego, ale z drugiej strony - zwłaszcza latem - musimy uniknąć jego nadmiary, gdyż jego liście mogą ulec poparzeniu. Do tego musimy wyrobić sobie nawyk regularnego podlewania niewielką ilością wody, ale równocześnie trzeba zapewnić dendrobium nobile sporą wilgotność powietrza, dlatego wystarczy obficie i często zraszać jego liście. Z racji tego, że roślina obficie kwitnie, w sezonie wegetacyjnym, czyli od końca zimy, aż do lata, wymagane jest regularne nawożenie preparatami wieloskładnikowymi.

Co zrobić z dendrobium nobile po przekwitnięciu?

Dendrobium nobile może przypominać dracenę CanvaPro

Dendrobium nobile po przekwitnięciu wcale nie musi tracić na atrakcyjności, ponieważ jego liście są również ciekawą ozdobą. Wtedy jednak trzeba inaczej pielęgnować naszą roślinę. Na początku przenosimy ją do nieco chłodniejszego pomieszczenia oraz ograniczamy zarówno podlewanie, jak i nawożenie. Jedyne, co trzeba robić, to usuwać obumarłe kwiatostany oraz suche liście. Równocześnie trzeba powstrzymać się od usuwania pędów, chyba że zaczną usychać. Na tych częściach, które są zdrowe i zielone po pewnym czasie wytworzą się nowe: one z czasem pokryją się liśćmi i kwiatami.

Przesadzanie dendrobium nobile

Dendrobium nobile można przesadzać co dwa/trzy lata CanvaPro

Choć większość roślin przesadza się co roku wiosną, w przypadku dendrobium nobile możemy się nieco wstrzymać. Zabieg ten można spokojnie wykonywać co dwa/trzy lata, ale tylko wtedy, kiedy roślina jest w stanie spoczynku, czyli nie ma na nich kwiatów. Wtedy wybieramy dla niej nieco większą doniczkę oraz dokładnie usuwamy stare podłoże, oczyszczając równocześnie bryłę korzeniową. Przesadzanie dendrobium to również doskonały moment na to, aby sprawdzić, w jakim stanie są podziemne części rośliny: jeśli widzimy, że fragmenty są martwe albo chore, trzeba je po prostu usunąć.