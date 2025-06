Kuna domowa , nazywana również kamionką to ssak drapieżny z rodziny łasicowatych, występujący na terenie niemal całej Europy, również w Polsce . Kuna charakteryzuje się wydłużonym ciałem, które osiąga ok. 45-53 cm, stosunkowo krótkimi łapami, sierścią koloru brązowego i białą plamą na piersi .

Od 2016 r. kuna domowa nie jest w Polsce objęta ochroną, ale warto pamiętać, że zwierzę jest własnością Skarbu Państwa. Oznacza to, że osoba prywatna, która chce zneutralizować kunę ze swojej posesji lub domu, nie może tego zrobić bez uprawnień myśliwskich. W takim przypadku możliwe jest wyłącznie odłowienie kuny i przeniesienie jej do miejsca oddalonego od zabudowań, np. do lasu lub na łąkę.