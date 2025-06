Borówka amerykańska, znana również jako borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), to nie tylko smaczny owoc, ale również naturalne wsparcie dla wzroku. Już podczas II wojny światowej brytyjscy piloci RAF-u spożywali borówki przed nocnymi lotami, wierząc, że poprawiają one widzenie w ciemności. Nie był to jedynie wojenny mit - dziś wiemy, że borówki zawierają witaminy A, C i E, a także antyoksydanty, które wspomagają zdrowie siatkówki i chronią przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.