Czym jest ALERT RCB?

Siedzisz wieczorową porą w domu i dostajesz SMS, ale wiadomość nie przyszła od bliskiej Ci osoby, a od ALERT RCB. To nie spam i nie oszustwo, a system powiadamiania ludności o możliwych zagrożeniach, jak powodzie, ulewne deszcze, huragany, czy trzęsienia ziemi.



O tym systemie obywatele Polski mogą przeczytać na rządowej stronie gov.pl



"Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich" - czytamy na stronie w objaśnieniu, czym jest ALERT RCB.



Rządowe Centrum, które czuwa nad bezpieczeństwem w tym zakresie, uruchamia system SMS-owego powiadamiania społeczeństwa, gdy jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Tak było i tym razem, gdyż nad naszym krajem przechodzi fala mocnego wiatru.



Alarmem pierwszego i drugiego stopnia objęta jest cała Polska. W niektórych miejscach synoptycy przewidują wystąpienie porywów wiatru nawet do 110 kilometrów na godzinę.



"Najsilniejsze do tej pory porywy wiatru o prędkości 80 km/h odnotowano w Darłowie w woj.zachodniopomorskim" - podał z niedzieli na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Jak zachować się podczas wichury?

Zdjęcie Podróżowanie w trakcie wichury i ulewy jest niezwykle niebezpieczne. Jeżeli tylko możesz, odłóż przemieszczanie się komunikacją miejską lub samochodem na inny dzień / 123RF/PICSEL

Niektórzy mogą bagatelizować ostrzeżenia wydawane przez specjalistów. Przecież to nie tornado, więc co może się wydarzyć?



Okazuje się, że całkiem sporo. Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą powodować wiele utrudnień, jak właśnie zablokowanie komunikacji - autobusów, tramwajów i pociągów. Dlatego tego dnia, na który zapowiadane są wichury, jeżeli mamy tylko taką możliwość, zrezygnujmy z przemieszczania się środkami transportu.



Doskonałą opcją byłoby ograniczenie wychodzenia z domu do minimum. Jeżeli już jednak musimy wyjść, unikajmy na naszej drodze lasów i parków. W tych miejscach istnieje spore prawdopodobieństwo, że urwana lub uszkodzona gałąź spadnie, a my możemy zostać poszkodowani.





Zdjęcie Tryb zimowy w oknie pomoże nam zminimalizować ilość zimnego powietrza, które wkrada się do naszego domu / 123RF/PICSEL

Jeżeli już pozostajemy w domu, warto posprawdzać szczelność okien. W wielu rodzajach okien istnieje "tryb zimowy", który służy właśnie do ich uszczelniania. To system regulujący element dociskowy, który znajduje się w okiennych ramach - wystarczy przekręcić o 90 stopni bolec wystający z okiennej, wewnętrznej ramy względem poprzedniego ustawienia. Najczęściej możemy zrobić to za pomocą klucza imbusowego.



Wówczas wiatr nie będzie wdzierał się przez nieszczelne okna i dodatkowo je rozszczelniał.



Jeżeli mamy doniczki lub inne wolnostojące rzeczy na parapetach i balkonach, należy je bezzwłocznie zabrać do domu. Często w momentach wichury zdarza się, że wiatr strąca i porywa przedmioty, które mogą wyrządzić szkody materialne, np. spadając na stojące na parkingu auta, albo co gorsze - uderzyć przechodzącą pod domem lub blokiem mieszkalnym osobę.



Na bieżąco śledź komunikaty i najnowsze wiadomości odnośnie sytuacji pogodowej. Może okazać się, że w twoim rejonie następuje pogorszenie warunków i konieczna jest ewakuacja z miejsca zamieszkania.



W ALERCIE RCB podkreślona jest możliwość wystąpienia przerw w dostawie prądu. Na tę okoliczność dobrze zabezpieczyć się w latarki z nowymi bateriami, światełka na baterie (mogą być lampki choinkowe) oraz oczywiście świece i zapas zapałek.



Postaraj się naładować urządzenia elektroniczne jak komputer i telefon wcześniej, a w trakcie wichury korzystaj z nich rozsądnie, by nie tracić baterii.



Jeżeli w gospodarstwie domowym przebywają zwierzęta, przed nadejściem wichury upewnij się, że są ona bezpieczne w stajni lub oborze, a jeżeli pies, czy kot przebywa na co dzień w kojcu przy domu, zabierz je koniecznie do środka. Nie zostawiaj ich na zewnątrz pod żadnym pozorem. Te proste kroki pomogą Ci w zadbaniu o bezpieczeństwo swoje i innych.



Złe samopoczucie, gdy wieje wiatr

Zdjęcie Podczas silnych wiatrów nie wychodź z domu. To może zagrażać twojemu bezpieczeństwu, a nawet życiu / 123RF/PICSEL

Brak komfortu psychicznego i odczuwanie niepokoju, lęku to nie wszystko, co może towarzyszyć nam podczas silnego wiatru.



O tym, że gdy wieje w górach halny wiatr, czyli wiatr fenowy, który najgwałtowniej i najsilniej wieje w Polsce na Podhalu, ludzie odczuwają silne bóle głowy, stawów i ogólnie skarżą się na złe samopoczucie, mówi się od lat.



Taki wiatr potrafi zrywać dachy i wyrywać drzewa, a także bardzo niekorzystnie wpływać na naszą formę. Wiatr powstaje na skutek różnicy ciśnień i zmian temperatur. Dokładniej rzecz ujmując wiatr, to poziomy ruch powietrza od wyżu do niżu barycznego.



Takie zmiany mogą odczuwać osoby wrażliwe na nagłe spadki lub wzrost ciśnienia i temperatury oraz na zmianę ilości jonów dodatnich w powietrzu.



Mogą wystąpić wtedy migrenowe bóle głowy, senność lub bezsenność, niepokój, drażliwość, zaburzenia w układzie pokarmowym. Takie porywy wiatru także źle wpływają na osoby mające problemy z układem krążenia i leczące się na przewlekłe choroby serca.



W trakcie wichury te osoby powinny być objęte specjalną opieką i kiedy to tylko możliwe, odpoczywać w domu pod kontrolą innych.



Zdjęcie Zachowaj ostrożność podczas nawałnic i wichur. Pozostań w domu i śledź wiadomości o sytuacji pogodowej w twoim regionie / 123RF/PICSEL

