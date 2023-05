Pająki należą do tych zwierząt, których większość ludzi woli omijać szerokim łukiem. I choć pająki występujące w Polsce nie są groźne dla człowieka, to i tak w wielu z nas panicznie się ich boi. Pająki są niezwykle ważną częścią ekosystemu, dlatego jeśli napotkamy jakiegoś osobnika, nie powinniśmy go neutralizować, lecz delikatnie przenieść w bezpieczne dla niego miejsce.

Czyniąc wiosenne porządki w domku na działce, zapewne będziemy mieć do czynienia z pająkami, które korzystając z naszej długiej nieobecności, rozgościły się w różnych zakamarkach. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na odstraszenie niechcianych przez nas lokatorów, nie wyrządzając im krzywdy.

Jak odstraszyć pająki?

Regularne sprzątanie

Zachowanie czystości w domu w znacznej mierze zmniejsza ryzyko pojawienia się pająków. Resztki jedzenia, kurz, psujące się owoce i warzywa - przyciągają różnego rodzaju owady, a te z kolei stanowią dla pająków pożywienie. Zatem jeśli zadbamy o porządek, pająki nie będą w naszym domu szukać dla siebie obiadu.

Zdjęcie Istnieje kilka sprawdzonych metod na pozbycie się pająków z domu. Jednym z nich jest zrobienie mikstury z wody i olejków eterycznych / 123RF/PICSEL

Odpowiednie rośliny

Pająki nie lubią zapachu lawendy i mięty. Obie rośliny możemy położyć na parapecie przy oknie, przez które najczęściej dostają się pająki. Zapach mięty i lawendy powinien skutecznie odstraszyć niechcianych gości.

Dobrym rozwiązaniem jest również zasadzenie mięty i lawendy wokół domku na działce.

Zdjęcie Pająki nie lubią zapachu mięty i lawendy / 123RF/PICSEL

Olejki eteryczne

Zasada działania jest identyczna jak w postaci wspomnianych roślin - aromat stanowi dla pająków barierę nie do przejścia, dlatego użycie odpowiednich olejków uchroni nas przed pająkami. W takim przypadku najlepiej sprawdzi się olejek o zapachu mięty pieprzowej, lawendy oraz drzewa herbacianego.

Kilka kropel olejku należy rozcieńczyć z wodą i tak powstałą miksturę przelać do butelki z atomizerem. Newralgiczne miejsca, gdzie pojawiają się pająki, spiskujemy preparatem.

Olejek możemy zastąpić również octem lub sokiem z cytryny i w taki sam sposób rozrobić je z wodą.

Zdjęcie Kasztany skutecznie odstraszają pająki przed wejściem do naszego domu / 123RF/PICSEL

Żołędzie i kasztany

Dla człowieka są obojętne sensorycznie, ale już dla pająków wydzielają odstraszającą woń. Żołędzie i kasztany najlepiej jest rozłożyć na parapecie przy oknie oraz rozsypać je wokół domku na działce.