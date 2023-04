Hity działek - jeżyna gigant, borówka kamczacka... Na co w tym roku stawiają działkowcy?

Posiadanie własnej działki, czy to przydomowej, czy w ramach ROD, staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Wpływ na to z pewnością miała pandemia, kiedy własny kawałek ziemi decydował nieraz o możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Również rosnące ceny warzyw i owoców zdecydowały o tym, że Polacy masowo obsiewają prywatne grządki i zagony. Nie bez znaczenia jest także fakt, że plony uzyskane w ten sposób to żywność ekologiczna — nieskażona chemicznymi środkami ochrony roślin, jak ma to miejsce w przypadku płodów rolnych pochodzących z masowej produkcji.

Na działkach dużo się dzieje

Słowa klasycznego przeboju Barbary Krafftówny — "A poza tym nic na działkach się nie dzieje" — są już całkiem nieaktualne! Na działkach dzieje się bowiem bardzo wiele. Obecnie w prywatnych ogródkach sadzi się nie tylko tradycyjne maliny i agrest, ale i bardzo egzotyczne rośliny, z których można zbierać smaczne owoce o niebanalnym smaku. Co nowego sadzi się na działkach?

Zdjęcie Jeżyny są chętnie uprawiane na działkach / Getty Images

Nowe odmiany jeżyn

Ostatnim krzykiem mody przydomowych ogrodów jest z pewnością bezkolcowa jeżyna Gigant. To odmiana o gigantycznych owocach, rosnąca bardzo szybko i silnie. Po kilku latach uprawy pędy mogą osiągnąć 5 metrów długości. Owoce są słodkie z lekko kwaskowym posmakiem i nadają się do jedzenia na surowo lub przerabiania na dżemy, konfitury, soki i nalewki. Owoce jeżyny bezkolcowej są bogate w witaminy i przeciwutleniacze, a w ciągu sezonu z jednego krzewu można ich zebrać 20-30 kg.

Zdjęcie Uprzątnięcie gruntu działki to klucz do kolejnych działań. Dobrze przygotowany teren sprzyja owocnej uprawie / 123RF/PICSEL

Innym krzewem owocowym zdobywającym popularność jest malino-jeżyna. Roślina jest krzyżówką między maliną a jeżyną. Rośnie szybko, osiągając wysokość do 1,5 metra. Kwitnie w czerwcu, a owoce dojrzewają w lipcu i sierpniu, są aromatyczne, słodko-kwaśne i bardzo smaczne.



Krzewy jagodowe

Jagody kamczacka i borówka amerykańska to rośliny już dobrze znane polskim działkowcom. Ta pierwsza to pochodzący z Syberii wieloletni krzew liściasty o kulistym kształcie i ciemnych owocach. Do wyboru mamy ponad 30 odmian jagody kamczackiej, które różnią się wielkością i porą dojrzewania owoców.



Zdjęcie Piękne pomidory prosto z działki? Zasadź w ich pobliżu czosnek! / 123RF/PICSEL

Z kolei borówka amerykańska to krzew osiągający do 2,5m wysokości i silnie rozgałęziony. Krzewy borówki kwitną od kwietnia do maja, a owocują od połowy lipca do września, w zależności od odmiany. Owoce borówek są niewielkie, lekko spłaszczone, o barwie ciemnoniebieskiej lub granatowej. Są bardzo soczyste,słodkie i bardzo smaczne. Nadają się do spożycia prosto z krzaka. Można też robić z nich przetwory lub zamrażać.



Zdjęcie Wiciokrzew kamczacki ma niewielkie wymagania, jest odporny na niskie temperatury i szkodniki / 123RF/PICSEL

Owocowe pnącza

Niewielka przestrzeń działki wymusza jak najlepsze jej zagospodarowanie. Z tego powodu wielu działkowców poleca sadzenie rożnego rodzaju roślin pnących, które mogą wydawać smaczne owoce. Ostatnio dużą popularnością cieszą się aktinidia.



Dwa gatunki tego pnącza zwanego też mini-kiwi mogą być uprawiane w polskich warunkach. W przeciwieństwie do swojej słynnej krewniaczki —aktinidii smakowitej — której owoce sprzedawane są w sklepach pod nazwą kiwi, aktinidia ostrolistna i aktinidia pstrolistna nie wymarzają w naszym klimacie. Owoce tych dwóch gatunków są jednak mniejsze niż importowane owoce aktinidii smakowitej, stąd ich nazwa —baby-kiwi.



Mini-kiwi rośnie bardzo silnie, owijając się pędami wokół podpór. Zbiór owoców rozpoczyna się w sierpniu, a najlepiej plonujące odmiany wydaja do 10 kg owoców z rośliny.



Zdjęcie Actinidia arguta, czyli mini-kiwi / 123RF/PICSEL

