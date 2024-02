Keramzyt? Czym on jest?

Keramzyt to naturalne kruszywo budowlane, które powstaje wskutek wypalania gliny w wysokiej temperaturze. Wtedy powstają najczęściej granulki o różnej średnicy i one właśnie wykorzystywane są w wielu dziedzinach budownictwa. Tak otrzymany keramzyt charakteryzuje się wieloma właściwościami, oprócz izolacji cieplnej. Jest odporny na ogień, wodę, pleśń, grzyby i bakterie. Dlatego też jest niezwykle pożądany przez ludzi uprawiających rośliny doniczkowe. Ale jak go wykorzystać dokładnie? Przekonajmy się.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie wyrzucaj skórek bananów. Dzięki nim rośliny łatwiej zniosą mrozy lub suszę Interia.tv

Warstwa drenażowa? Keramzyt będzie jak znalazł

Wszystkie rośliny potrzebują wody do tego, aby mogły prawidłowo rosnąć. Większość z nich jednak jego nadmiaru nie toleruje, a to może prowadzić do gnicia korzeni, a w konsekwencji do ich zamierania. Dlatego wiele osób poleca przygotowanie warstwy drenażowej, czyli na dno wysypać coś, co będzie doskonale odprowadzało nadmiar wody z doniczki. W tym celu idealnie sprawdza się keramzyt. Dobrze jest wykonać warstwę drenażową w trakcie sadzenia lub przesadzania rośliny: po prostu wystarczy kilkucentymetrowa warstwa, aby spełniała swoją rolę. Oczywiście, do doniczki musi mieć otwory odpływowe.

Reklama

Rozluźnienie ziemi? Keramzyt również się sprawdzi

Czasami gleba w doniczkach jest bardzo zbita, zwłaszcza u roślin, które rosną już kilka dobrych lat. Czasami może wydarzyć się również tak, że korzenie nie będą miały dobrych warunków do rozwoju, a to będzie skutkowało tym, że nie będzie tworzyć nowych łodyg i liści. Jak temu zapobiec? Wystarczy podczas kolejnego przesadzania ziemię wymieszać z niewielką ilością keramzytu.

Sprawdź: Domowy nawóz z liści laurowych. Skrzydłokwiat kwitnie jak nigdy wcześniej

Ochrona przed parowaniem. Nie tylko latem

Latem rośliny trzeba podlewać częściej. To zupełnie normalne zjawisko, ponieważ wtedy jest po prostu cieplej. Niezależnie od pory roku warto również ustawić na samym wierzchu doniczki cienką warstwę, która będzie chronić rośliny przed nadmiernym parowaniem.

Patent ten to jednak podwójna korzyść: oprócz ograniczenia nadmiernego parowania zmniejszy się ryzyko występowania pleśni w doniczce.

Polecamy: Co robić, gdy ziemia w doniczce pleśnieje? Posypanie cynamonem to za mało